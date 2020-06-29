صالح جمعة يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي

الإثنين 29/يونيو/2020 - 02:58 م
صالح جمعة
صالح جمعة
مصطفى صابر
قام نجم وسط النادي الأهلي،صالح جمعة بنشر صورة له في صالة الجيم بملعب التتش بالقلعة الحمراء خلال خوض تدريبات بدنية.

ووجه صالح جمعة رسالة إلى جماهير النادي الأهلي ومتابعيه بالتدرب بشكل جاد في صالة الجيم، لكي يعود مرة أخرى إلى الملاعب من جديد والمشاركة في مباريات الأهلي، كأول رد فعل له بعد قرار عودته من جديد للتدريبات الجماعية.


وأكد مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ، إن صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم، سيشارك غدا في تدريبات الفريق الجماعية.

وتابع عبد الحفيظ أن اللاعب خاض برنامجا تأهيليا مكثفا خلال الفترة الماضية في الجيم، وسيكون متواجدا غدا في تدريبات الفريق الجماعية.

ونشر اللاعب صالح جمعة صورة له مع محمد محمود، لاعب وسط الأهلي، في جيم النادي، حيث أظهرت الصورة خوض الثنائي تدريبات في السابعة صباحًا.

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