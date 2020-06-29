أسعار الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 29-6-2020

الإثنين 29/يونيو/2020 - 02:57 م
بوابة الفجر

استقرت أسعار الريال السعودي استقرارا أمام الجنيه بجميع البنوك المصرية اليوم الاثنين 29-6-2020، وسط استعداد البنك المركزي لاتخاذ قرار حول سعر الفائدة على الجنيه نهاية هذا الأسبوع، وجاء ت اسعار الريال السعودي كالأتى:

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى في البنوك حول مستويات سعرية 4.30 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، حيث بلغ سعر الريال السعودي فى البنك المركزى المصرى نحو 4.30 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 4.21 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.21  جنيه للشراء، و4.32  جنيه للبيع.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 400 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17539 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 65188 حالة من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و2789 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.




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