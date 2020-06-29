بسبب امتحانات الدبلومات الفنية.. قرار عاجل من وكيل "تعليم الفيوم"

الإثنين 29/يونيو/2020 - 02:51 م
بوابة الفجر
ريهام على
تابع محمد عبدالله، وكيل وزارة التعليم بالفيوم، اليوم الاثنين، امتحانات العملي لشهادة الدبلومات الفنية، للوقوف على مدى الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد" كوفيد – 19"، وكذلك الوقوف على انضباط وحسن سير الامتحانات باللجان.

وشدد عبدالله، على ضرورة الالتزام بكافة إجراءات الحماية والوقاية، بداية من تعقيم اللجان والمعامل قبل الامتحان وبعده، وإجراء الفحص لدرجات حرارة الطلاب، ومراعاة المسافات الآمنة، مع ارتداء أدوات الوقاية الشخصية كالقفازات والكمامات.

كما قرر وكيل تعليم الفيوم، إحالة مسئول معمل الألبان بمدرسة أبوكساه الصناعية للتحقيق بسبب التقاعس فى أداء العمل وعدم نظافة المعمل.
وأكد أن غرفة العمليات بالمديرية تتابع باستمرار إجراءات سير الامتحانات، وتتواصل مع الغرف الفرعية بالإدارات، للوقوف على كل ما يحدث باللجان وحل اى مشكلة فور حدوثها.

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