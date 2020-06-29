بمعدل 25%.. مكتبة الإسكندرية تعلن إعادة فتح أبوابها للزائرين منتصف يوليو

أعلنت مكتبة الإسكندرية اليوم الاثنين، بدء استقبال الزوار بداية من منتصف يوليو المقبل، بمعدل 25% من إجمالي عدد الزيارات اليومية الطبيعي، وذلك لحين إشعار آخر.





وقالت في بيان إعلامي: إن مواعيد الزيارة ستكون من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر مع أخذ كافة احتياطات الآمان للزائرين.





وبدأت المساجد والمناطق الآثرية والمقاهي، إعادة الافتتاح منذ يوم السبت الماضي، وفق خطة رئاسة الوزراء، للتعايش مع فيروس كوورنا المستجد، مع أخذ كافة الاستعدادات لمنع العدوى.





وقد جاءت الاجراءات الجديدة وفق ما نص على مجلس الوزراء:





1- إعادة فتح المطاعم والمقاهي مع السماح فقط بوجود 25% من طاقتها الاستيعابية، ومنع تناول الشيشة لأنها أحد أسباب انتقال العدوى، مهما تم أخذ الاحتياطات.





2- فتح الفنادق بنسبة إشغال 50%.





3- إغلاق المحال والمولات التجارية الساعة التاسعة مساء.





4- إغلاق المطاعم والمقاهي الساعة العاشرة مساء.





5- استمرار غلق الأماكن التي يحدث فيها تكدس، مثل الحدائق والشواطئ.





6- تشغيل وسائل النقل الجماعي حتى منتصف الليل وتعود لاستئناف نشاطها الساعة الرابعة صباحا.





7- فتح دور العبادة لأداء الشعائر اليومية، مع تعليق الصلوات الجماعية الأسبوعية (مثل صلاة الجمعة والأحد بالكنيسة)، وذلك للحد من التكدسات الكبيرة، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية مثل غلق دورات المياه للحد من فرص انتقال العدوى في هذه الأماكن.





8- تعليق عمل دور المناسبات في دور العبادة، لأنه ينتج عنها تجمعات كبيرة.





9- فتح النوادي ومراكز الشباب أمام الممارسات الرياضية بنسبة استيعابية 25%.





10- إعادة فتح المنشآت الثقافية والسينمات بـ25% من قدرتها الاستيعابية مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.



