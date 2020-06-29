بمعدل 25%.. مكتبة الإسكندرية تعلن إعادة فتح أبوابها للزائرين منتصف يوليو
الإثنين 29/يونيو/2020 - 02:45 م
دينا حسن- محمد رجب
أعلنت مكتبة الإسكندرية اليوم الاثنين، بدء استقبال الزوار بداية من منتصف يوليو المقبل، بمعدل 25% من إجمالي عدد الزيارات اليومية الطبيعي، وذلك لحين إشعار آخر.
وقالت في بيان إعلامي: إن مواعيد الزيارة ستكون من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر مع أخذ كافة احتياطات الآمان للزائرين.
وبدأت المساجد والمناطق الآثرية والمقاهي، إعادة الافتتاح منذ يوم السبت الماضي، وفق خطة رئاسة الوزراء، للتعايش مع فيروس كوورنا المستجد، مع أخذ كافة الاستعدادات لمنع العدوى.
وقد جاءت الاجراءات الجديدة وفق ما نص على مجلس الوزراء:
1- إعادة فتح المطاعم والمقاهي مع السماح فقط بوجود 25% من طاقتها الاستيعابية، ومنع تناول الشيشة لأنها أحد أسباب انتقال العدوى، مهما تم أخذ الاحتياطات.
2- فتح الفنادق بنسبة إشغال 50%.
3- إغلاق المحال والمولات التجارية الساعة التاسعة مساء.
4- إغلاق المطاعم والمقاهي الساعة العاشرة مساء.
5- استمرار غلق الأماكن التي يحدث فيها تكدس، مثل الحدائق والشواطئ.
6- تشغيل وسائل النقل الجماعي حتى منتصف الليل وتعود لاستئناف نشاطها الساعة الرابعة صباحا.
7- فتح دور العبادة لأداء الشعائر اليومية، مع تعليق الصلوات الجماعية الأسبوعية (مثل صلاة الجمعة والأحد بالكنيسة)، وذلك للحد من التكدسات الكبيرة، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية مثل غلق دورات المياه للحد من فرص انتقال العدوى في هذه الأماكن.
8- تعليق عمل دور المناسبات في دور العبادة، لأنه ينتج عنها تجمعات كبيرة.
9- فتح النوادي ومراكز الشباب أمام الممارسات الرياضية بنسبة استيعابية 25%.
10- إعادة فتح المنشآت الثقافية والسينمات بـ25% من قدرتها الاستيعابية مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.
تعافي 400 مصاب بفيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 400 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17539 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 65188 حالة من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و2789 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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