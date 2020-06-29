الحكم على رئيس الوزراء الفرنسي السابق بالسجن 5 سنوات

الإثنين 29/يونيو/2020 - 02:42 م
بوابة الفجر
وكالات

أصدر القضاء الفرنسي، حكمًا على رئيس الوزراء السابق فرانسوا فيون، بالحبس 5 سنوات وغرامة بـ375 ألف يورو، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد اتهم رئيس الوزراء الفرنسي السابق فرانسوا فيون، 66 عاما، بمنح زوجته وظيفة وهمية مدفوعة الأجر من الأموال العامة.

 

وكان المدعون، طلبوا من المحكمة إصدار حكم بالسجن لمدة خمس سنوات، مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، على فيون، الذي يواجه اتهاما بالاختلاس  من بين اتهامات أخرى.

 

وطالب المدعون، بعقوبات مع ايقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات لزوجته بينيلوب المولودة في بريطانيا، وسنتين لزميل سياسي الذي احتفظ بها كمساعدة برلمانية بعد توليه مقعد فيون في الجمعية الوطنية.

 

ومن جانبه، رئيس الوزراء الفرنسي السابق، ارتكاب أي مخالفات ويصر على أن بينيلوب عملت بالفعل كمساعد برلماني للرجلين خلال الفترة محل القضية، بشكل رئيسي من 1998 حتى عام 2007.

 

وفي الأسبوع الماضي، طلب محامو فيون من المحكمة استئناف جلسات المحاكمة التي انتهت في مارس.

 

ودفعوا بأن التعليقات الأخيرة التي أدلى بها المدعي العام السابق في القضية، في شهادة أمام لجنة برلمانية بشأن استقلالية القضاء، ألقت ضوءًا جديدًا على "الخلل" في التعامل مع القضية.

 

ويذكر أن إذا أدانت المحكمة أي من المتهمين، فإنها ستعلن عادة الحكم في نفس الوقت. ويمكن استئناف حكمها.

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