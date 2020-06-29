بيان تمرد وتجمهر أسطوري.. 8 مشاهد في ذكرى ثورة 30 يونيو

الإثنين 29/يونيو/2020 - 02:03 م
المتظاهرون
المتظاهرون
مارينا بشارة
مرت 7 أعوام على ثورة 30 يونيو، وما زالت أحداث الثورة يتذكرها المصريون، حيث تمكنت مصر من الانتصار مجددًا على أعداء الوطن.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز مشاهد ثورة 30 يونيو:

بيان التمرد:

بدأت أحداث ثورة 30 يونيو بأيام قليلة، بتوقيع المصريين بيانا يحمل شعارات للتمرد من أجل القيام بثورة أخرى من دون خوف، حيث انتشر في كافة المحافظات تحت شعار "انزل 30 يونيو عشان مصر" و"نزول 30 يونيو واجب وطني".

تحيا مصر إرحل:

تجمع الملايين من المصرين في الميادين يوم 30 يونيو، مرددين عبارات "تحيا مصر ارحل"، إذ طالبوا برحيل مرسي وإسقاط حكم المرشد وجماعته.

تجمهر أسطوري:

توافد المصريون في مشهد أسطوري لا مثيل له في العالم، على الميادين،مطالبين بعزل مرسي، حيث أكدت تقارير أنه بلغ عدد المتظاهرين في ذلك اليوم نحو 31 مليون مصري.

المحافظات تتظاهر:

ولم يتوقف مشهد المظاهرات على الميادين والشوارع في القاهرة، بل امتد ليصل إلى كافة المحافظات، حيث تدفق حشود المصريين بالإسكندرية والمحلة والشرقية والمنوفية، ومحافظات الصعيد، من أجل تأكيد مطالب الشعب المصري برحيل محمد مرسي وجماعة الإخوان عن حكم مصر.  

بيان القوات المسلحة:

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا في الموافق 1 يوليو، إمهال الجميع 48 ساعة لتحقيق مطالب الشعب المصري، موضحا أن لم تنفذ المطالب سوف تعلن عن خارطة المستقبل بمشاركة جميع الأطراف السياسية والوطنية.

انتهاء المهلة:

وفي يوم 3 يوليو، انتهت مهلة القوات المسلحة، فتوافد المصريون مرة أخرى في ميادين مصر، ولا سيما في ميدان التحرير والاتحادية، حيث ترقبوا بيان وزير الدفاع آنذاك الفريق عبد الفتاح السيسي، وما ستسفر عنه الأحداث في ظل اجتماع بين شيخ الأزهر والبابا تواضروس والدكتور محمد البرادعى مع قيادات دينية وسياسية، وما تردد حول تحرك القوات المسلحة لإعلان خارطة الطريق.

عزل مرسي:

احتل هذا المشهد أهمية كبيرة لدى المصريون خاصة لحظة إعلان وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي آنذاك، بيان عن عزل الرئيس مرسي، حيث تم تعطيل العمل بالدستور مؤقتا، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتكليف رئيس المحكمة الدستورية بمهام الرئيس مؤقتا خلال المرحلة الانتقالية.

احتفالات المصريين

عقب عزل الرئيس محمد مرسي، تجمهر المصريون في الميادين رافعين الإعلام وسط الأغاني الوطنية في كافة المحافظات معبرين عن فرحتهم باستجابة القوات المسلحة لمطالبهم الشعبية.

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