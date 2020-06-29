وصول السفيرة الأميركية في لبنان إلى مقر وزارة الخارجية بعد استدعائها

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:48 م
الخارجية اللبنانية
الخارجية اللبنانية
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الاثنين، بوصول السفيرة الأمريكية في لبنان إلى مقر وزارة الخارجية في بيروت بعد استدعائها على خلفية تصريحات ضد حزب الله.

 

وفي وقت سابق، استدعت وزارة الخارجية السفيرة الأمريكية في بيروت لمطالبتها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية.

 

وكانت وزارة الخارجية اللبنانية، استدعت السفير الألماني في بيروت، لاستيضاح قرار بلاده بشأن حظر نشاط حزب الله في ألمانيا.

 

وكان تنظيم "حزب الله" اللبناني أحد أذرع إيران الإرهابية في الشرق الأوسط والعالم، قد تلقى ضربة جديدة من الحكومة الألمانية.

 

 وصنفت السلطات الألمانية "حزب الله" منظمة إرهابية، وحظرت أنشطتها وبدأت في ملاحقة أعضائها بعد التمدد الكبير على أراضيها ما بات يشكل هاجساً أمنياً خطيراً، وفقاً لما نقلته منصة "مداد نيوز".

 

وحظر ميليشيات "حزب الله" على أجندة الحكومة الألمانية منذ العام الماضي، بعد تقارير استخباراتية تحدثت عن وجود أكثر من ألف شخص تابع للتنظيم معظمهم عناصر متطرفة ومشبوهة تعمل في الخفاء لجمع التبرعات لصالح التنظيم، ما يهدد أمن واستقرار الدولة الألمانية.

 

وكان مجلس العموم البريطاني، قد أصدر في وقت سابق، قراراً بحظر "حزب الله" وأدرجه ككيان إرهابي في فبراير 2019، كما تصنف أمريكا وكندا وهولندا وجامعة الدول العربية "حزب الله" كياناً إرهابياً لأنشطته التخريبية.

 

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