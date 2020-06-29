عاجل.. السيسي يوجه بضم الأطقم الطبية لأسماء الطرق والكباري الجديدة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:34 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، عدد من المحاور والطرق عبر خاصية "الفيديو كونفرانس".

ووجه "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة، اليوم الإثنين، بإطلاق اسم الفريق محمد العصار على محور "أبو بكر الصديق – تحيا مصر".

وأضاف مخاطبا رئيس الهيئة الهندسية، "هنطلق أسماء الشهداء من الجيش والشرطة والأطقم الطبية على الطرق والكباري الجديدة".

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