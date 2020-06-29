أي حاجة غلط هصلحها.. رسائل السيسي للشعب خلال افتتاح المشروعات القومية

رسائل جادة وحاسمة، وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للشعب المصري، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، بالتأكيد على رفع كفاءة شبكة الطرق، والتكلفة الطائلة لتعويض المواطنين من أجل تنفيذ المحاور والطرق.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد صباح اليوم الاثنين، افتتاح عددًا من المشروعات القومية، في مجمع الجلاء للقوات للمسلحة، كتطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاري سفنكس والعاصمة.





الزحام المروري





استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، بقوله؛ "إن الزحام المروري ينتشر في العديد من المحافظات بالقاهرة والإسكندرية، وغيرها من المناطق في القاهرة الكبرى، متابعا: "المسئولين مستنين ايه، وليه المصريين سكتوا كده".





الحنية شغل وتطوير





وأوضح "السيسي"، أنه منذ 6 سنوات، طالب ببناء الدولة معًا ونتحرك مع بعض لحل المسائل، قائلًا؛ "لما قولت الشعب لم يجد من يحنو عليه.. الحنية مش طبطة، الحنية شغل وتطوير".





وقف البناء





وحول وقف البناء، أشار الرئيس إلى أن البعض يتصور أننا ضد مصالح الناس عندما تم وقف البناء، مضيفًا أنه يجب التفرقة بين المصلحة الشخصية والمصلحة العامة.





كفاءة شبكة الطرق





ولفت الرئيس، إلى أن رفع كفاءة شبكة الطرق في مصر 250 مليار جنيه، بنوسع الطريق من 3 سنوات نجد نفسنا عاوزين نضاعف التوسعة مرة تانية طيب ده ليه علشان حجم الحركة المتزايد ويتم استيعابه.





وتساءل السيسي: "لو شايفين إن القاهرة كانت هتبقى جراج كبير هل وقفتوا البناء في القاهرة.. لأ؟، فلو من 2002 وقفنا البناء وبدأنا التطوير ما وصلنا لهذه الحالة".





تطوير الطرق





وحول تطوير الطرق، أوضح أن الدولة تعمل منذ 6 سنوات لتطوير الطرق في مختلف المحافظات مثل تطوير السويس حيث كان عبارة عن حارتين فقط، وكان يشهد طوابير طويلة من السيارات في الماظة.





تكلفة تعويضات الجيزة





وفي هذا الصدد، قال الرئيس، إن تعويض المواطنين في الجيزة من أجل تنفيذ المحاور والطرق يحتاج إلى أموالا طائلة، قائلا: "الكيلو يتكلف مليار جنيه، والطريق اللى طوله 6 كيلو يتكلف 6 مليارات جنيه.. ومش هنسيب الناس تمشى".





تكلفة تطوير قطاعات الدولة





وأكد الرئيس السيسي، أن كل قطاعات الدولة تم العمل فيها من خلال توفير نفس المستوى من الجهد والتكلفة مثل شبكة الطرق وغيرها، وقطاع الطرق اتكلف ما يقرب من 600 مليار حتى يصل إلى مستوى جودة يليق بالمصريين.. ونفس الكلام فى قطاع الزراعة.. وازاى بنقدر نطور الترع وغيرها.. وكيفية حوكمة الحسابات المالية للصرف وغيرها من أجل اعادة بناء الدولة المصرية".





عودة العشوائيات





وعاتب الرئيس، المسئولين، ليه نلاقي عشوائيات جوه مدينة الجلود المنفذة داخل الروبيكي، والموضوع ده انتهى.. حتى تصل الدولة إلى مجابهة التحديات، اتفقنا اننا نبنى بلدنا مع بعض".





المخالفين





ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، حديثه للمخالفين قائلا: "فرحان انك بتبنى 14 دور علشان يبقا ليك عائد ومكسب، لكن انت بتأذى بلدك، لكن لو احترمت الارتفاع المطلوب في مدينة نصر مثلًا، التخطيط كان بيقول 4 أدوار وجراج، بقا 13 و14 دور والجراج بيتعمل بشكل معين ميبقاش صالح للاستخدام والعربيات تقف فى الشارع، يضطر عربية صغيرة تدخل الشارع".





سير المشروعات





وطمأن الرئيس، الشعب المصري على سير المشروعات التنموية بشكل جيد، كما كان مخطط له، متابعًا؛ "إحنا زي الفل، وماشيين وهنمشي أكتر، وهنعمل حاجتنا، لكن خلوا بالكم مش هسيبكوا، أي حاجة غلط هصلحها".



