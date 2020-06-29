إيران تسجل 160 حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، 162 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، وهي أعلى حصيلة وفيات يومية يتم تسجيلها منذ بدء تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانيةـ عن تسجيل أعلى حصيلة وفيات يومية جراء تفشي فيروس كورونا، في الرابع من أبريل الماضي وبلغت 158 حالة وفاة.

وكشفت آخر أرقام وإحصائيات وزارة الصحة الإيرانية، ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 10670 وفاة.

ورصدت وزارة الصحة الإيرانية، 2536 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات الكلي منذ بدء تفشي الفيروس إلى 225205 إصابة.

وقد أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أن 3037 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة ويتلقون العلاج في غرف العناية المركزة.

وقالت الصحة الإيرانية، إن عدد المتعافين من الفيروس بلغ إلى 186180 شخصا، مشيرة إلى أن أقاليم خوزستان، وكردستان، وأذربيجان الغربية، وأذربيجان الشرقية، وهرمزغان، وبوشهر، وخراسان، وكرمنشاه في وضح صحي أحمر بسبب تفشي فيروس كورونا.