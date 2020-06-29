حزب المصريين: افتتاح المشروعات القومية يؤكد صلابة الدولة

أعرب الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، عن تقديره الشديد لافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي العديد من المشروعات القومية والتنموية خلال تلك الفترة العصيبة من عمر البلاد.

وأكد في بيان صحفى، أن تلك المشروعات تُعبر عن طفرة تنموية يقوم بها الرئيس السيسي وتأكيد للكافة داخل وخارج مصر أننا نسير على الطريق الصحيح الذي رسمه لنا الرئيس منذ توليه سدة الحكم في البلاد؛ فضلًا عن أنها تؤكد أن الدولة المصرية صامدة وقوية وصلبة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال "أبو العطا"، إن افتتاح المشروعات القومية والتنموية العملاقة يؤكد نجاح الرئيس السيسي في تنفيذ ما لم يعد في برنامجه الانتخابي خلال السنوات الماضية، فضلًا عن نجاحه بقوة في قهر التحديات الاقتصادية التي مرت بها البلاد ووضع مصر على الطريق الصحيح تنمويًا واقتصاديًا.

وقال "أبو العطا"، إن افتتاح المشروعات القومية والتنموية العملاقة يؤكد نجاح الرئيس السيسي في تنفيذ ما لم يعد في برنامجه الانتخابي خلال السنوات الماضية، فضلًا عن نجاحه بقوة في قهر التحديات الاقتصادية التي مرت بها البلاد ووضع مصر على الطريق الصحيح تنمويًا واقتصاديًا.

وأوضح أن الافتتاحات التي تشهدها الدولة بشكل شبه يومي بحضور الرئيس السيسي تؤكد وجود مجهودات جبارة تعمل عليها القيادة السياسية لتحسين معيشة المواطنين؛ مؤكدًا على تقدم الدولة المصرية رغم توقف العجلة الصناعية والاقتصادية لدول العالم في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد الذي كبد العالم خسائر اقتصادية مهولة.





وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن المشروعات القومية والتنموية العملاقة التي تُنفذها الدولة المصرية لها بالغ الأثر على استقرار الأمن القومي المصري، موضحًا أن تلك المشروعات تُسهم بدورها في توفير مناخ جيد للاستثمار الأجنبي والمحلي في مصر؛ لافتًا إلى أن تلك المشروعات تُسهم في تحسن عيشة المواطنين؛ فضلًا عن وجود مناخ جيد للاستثمار داخل الدولة المصرية.





وأوضح أنه منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد وهو يركز بشكل كبير في خطته على المشروعات القومية العملاقة؛ الأمر الذي يُمثل بدوره ردًا على كذب وافترائات قنوات الإخوان الإرهابية بالعمل والبناء المستمر من أجل نهضة وتنمية الدولة المصرية الحديثة، مؤكدًا على أن الدولة تحت قيادة الرئيس السيسي لن تحيد يومًا عن خطتها ومسارها الصحيح المتمثل في التنمية والبناء واستمرار النهج نحو بناء مصرنا الحديثة.





وأشار إلى أن افتتاحات الرئيس السيسي للمشروعات القومية يومًا تلو الآخر يُسهم بدوره في تحديث البنية التحتية لإحداث نوعًا من التنمية الشاملة في كل القطاعات المُشكلة للاقتصاد المصري، موضحًا أن تلك المشروعات القومية تُساعد في تشغيل العمالة وتوفير فرص عمل جديدة وتخفيض نسبة البطالة وبالتالي انخفاض معدل التضخم، لتحقيق عملية التنمية المستدامة 2030، علاوة على توفير فرص واعدة للقطاع الخاص للاستثمار مما يُسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية أو المحلية.





وأكد على أن افتتاح الرئيس السيسي للمشروعات القومية العملاقة أكبر دليل على قوة وصلابة الاقتصاد الوطني، وأن الرئيس السيسي عازم على إعادة بناء شامل للمجتمع الاقتصادي في مصر؛ خاصة في ظل تداعيات فيروس كوورنا المستجد، علاوة على أن افتتاح تلك المشروعات يؤكد قوة الاقتصاد المصري في مواجهة أزمة كورونا التي أرهقت العالم أجمع.





وأوضح أنه إذا نظرنا حولنا فسنجد أنه لا يوجد أي دولة في العالم قادرة على أن تحافظ على طاقتها الإنتاجية كما هي وتفتتح مشروعات قومية كبرى في ظل أزمة تفشى فيروس كورونا سوى مصر، مشيرًا إلى أن جميع دول العالم تحاول في الوقت الحالي فقط اتخاذ إجراءات للسيطرة على فيروس كورونا، ولكن مصر تحافظ على طاقتها الإنتاجية وفى نفس الوقت تفتتح المشروعات القومية العملاقة.





وافتتح الرئيس السيسى، اليوم الاثنين، مجموعة مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاري سفنكس والعاصمة.



