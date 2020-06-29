ارتفاع صادرات إيران من الغاز بمعدل 3.6 مليار متر مكعب

الإثنين 29/يونيو/2020 - 12:36 م
بوابة الفجر
رويترز
 أفاد موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية أن صادرات البلاد من الغاز زادت 3.6 مليار متر مكعب بما يعادل 26 بالمئة على مدار عام حتى مارس 2020 وذلك على أساس سنوي.

ونسب الموقع إلى حسن منتظر تربتي رئيس شركة الغاز الوطنية الإيرانية قوله إن حوالي 270 مليار متر مكعب من الغاز أُنتجت في السنة الفارسية المنتهية في مارس آذار.

وأضاف أن تفشي فيروس كورونا المستجد في إيران لم يؤثر على برامج التطوير في قطاع الغاز.

إيران هي البلد الأشد تضررا بجائحة فيروس كورونا في الشرق الأوسط، بوفيات بلغت عشرة آلاف و508 حتى يوم الأحد.

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