بعد افتتاح الرئيس السيسي له.. معلومات عن مطار سفنكس الدولي

الإثنين 29/يونيو/2020 - 12:36 م
المطار
المطار
ياسمين مبروك
بعد افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح اليوم الاثنين، مطار سفنكس الدولي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فإنه يعتبر أحد المشروعات القومية الجديدة، ضمن خطة تطوير المطارات، للنهوض بالسياحة.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن مطار سفنكس الدولي بعد افتتاح من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

إنشاء مطار سفنكس

يرجع بداية إنشاء مطار سفنكس الدولي، إلى عام 2017م، حيث أنشأ على جزء من قاعدة غرب القاهرة الجوية العسكرية بالكيلومتر 45 بطريق القاهرة — الإسكندرية الصحراوي، باستثمارات بلغت حوالي 300 مليون جنيه، ما يساوي حوالي 17 مليون دولار.

وبدأ التشغيل التجريبي للمطار، في 26 يناير 2019، واستقبل رحلات داخلية إلى شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.

مواصفات المطار

ويتكون المطار من مبنى الصالة الرئيسي وبرج المراقبة الجوية وعشرات المباني الخدماتية، تتوزع على مساحة 26 ألف متر.

ويتكون المبنى الرئيسي للمطار من صالة للسفر وأخرى للوصول وصالة لكبار الزوار، بالإضافة للمكاتب الإدارية للجوازات والجمارك والأمن، ويستوعب المبنى الرئيسي 300 راكب في الساعة، وتقع البوابة الرئيسية للمطار على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

وتم إنشاء أربعة مبان كمحطات للكهرباء الفرعية ومبنى للأرصاد الجوية فضلا عن مسجد ومرآب يتسع لمئات السيارات.

كما يحتوي المطار على ممرين لإقلاع وهبوط الطائرات بالإضافة إلى ممرات مساعدة وسور حضارى بطول 4000 متر.

تصميمه

صمم المطار وفقًا لأعلى المواصفات العالمية واعتمادًا على خبرات وشركات مصرية فقط، ليكون قادرًا على استقبال الطائرات ذات الحجم الكبير من الطراز 4E، بالإضافة إلى استقبال الطائرات الخاصة بالمسئولين وكبار الزوار ورجال الأعمال.

موقعه

يقع بالقرب من المتحف الجديد ومنطقة الهرم، ما ينعكس أثره على الحركة السياحية. 
ويخدم سكان مدن "6 أكتوبر، والشيخ زايد" ومحافظات "الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، والمنوفية، والغربية".

هدفه

ويهدف المطار الذي قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذه، بالتنسيق مع الشركة المصرية للاستثمارات إلى خدمة مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد ومحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا، كما سيسهم وجوده قرب المزارات السياحية في القاهرة في تنشيط سياحة اليوم الواحد، فضلا عن استقباله رحلات الطيران العارضة (الشارتر)، والتي لا تهبط بمطار القاهرة.

كما يأتي إنشاء مطار سفنكس ضمن خطة لتطوير المطارات والموانئ وخطوط النقل والطرق في مصر، بهدف خدمة مشاريع التنمية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مطار سفنكس متحف المصري الطريق الصحراوي الرئيس السيسي اخر الاخبار

أخبار تهمك

شاهد.. عمرو أديب يروي موقفا صادما مع وزير في عهد مبارك

منذ حوالي 6 ساعات

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

وزير التعليم: اتخذنا عقوبات إدارية ضد واضعي امتحان الديناميكا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ يوم

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على إسبانيول

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ حوالي 23 ساعة

صفقة الزمالك المرتقبة تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

منذ أقل من ساعة

الزمالك يقترب من التعاقد مع ثنائي مفاجئ

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

منذ حوالي 19 ساعة

الصحة تزف بشرى عن أول دواء مصنع محليا لعلاج كورونا بمصر

منذ يوم

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

منذ حوالي 21 ساعة

حقيقة تعاقد الزمالك مع نجم منتخب تونس

منذ ثلث ساعة

مفاجأة بشأن تفاصيل عقد فايلر الجديد مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بلاغ لمكافحة الآداب ضد فتاة "التيك توك" منار سامي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

طاهر محمد يرد على منتقدي انتقاله إلى الأهلي بعبارات قوية

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

مطار سفنكس الجديد.. مشروع تنموي يرعاه "السيسي" غرب القاهرة

مدير أمن الجيزة يتفقد خدمات تأمين مطار سفنكس الدولي (صور)

وزير الطيران المدني يشهد الافتتاح التجريبي لمطار سفنكس الدولي

أولى اللقطات من مطار سفنكس الدولي بعد التشغيل التجريبي (فيديو)

"يبعد 12 كم عن الأهرامات".. تعرف على مطار سفنكس الدولي الجديد

خريطة مشروعات مصر.. تعرف على مطار سفنكس الجديد

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:25 ص

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

صفقة الزمالك المرتقبة تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

12:06 م

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

12:17 ص

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

02:03 م

وزير التعليم: اتخذنا عقوبات إدارية ضد واضعي امتحان الديناميكا

10:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن