بعد افتتاح الرئيس السيسي له.. معلومات عن مطار سفنكس الدولي

بعد افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح اليوم الاثنين، مطار سفنكس الدولي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فإنه يعتبر أحد المشروعات القومية الجديدة، ضمن خطة تطوير المطارات، للنهوض بالسياحة.





ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن مطار سفنكس الدولي بعد افتتاح من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.





إنشاء مطار سفنكس





يرجع بداية إنشاء مطار سفنكس الدولي، إلى عام 2017م، حيث أنشأ على جزء من قاعدة غرب القاهرة الجوية العسكرية بالكيلومتر 45 بطريق القاهرة — الإسكندرية الصحراوي، باستثمارات بلغت حوالي 300 مليون جنيه، ما يساوي حوالي 17 مليون دولار.





وبدأ التشغيل التجريبي للمطار، في 26 يناير 2019، واستقبل رحلات داخلية إلى شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.





مواصفات المطار





ويتكون المطار من مبنى الصالة الرئيسي وبرج المراقبة الجوية وعشرات المباني الخدماتية، تتوزع على مساحة 26 ألف متر.





ويتكون المبنى الرئيسي للمطار من صالة للسفر وأخرى للوصول وصالة لكبار الزوار، بالإضافة للمكاتب الإدارية للجوازات والجمارك والأمن، ويستوعب المبنى الرئيسي 300 راكب في الساعة، وتقع البوابة الرئيسية للمطار على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.





وتم إنشاء أربعة مبان كمحطات للكهرباء الفرعية ومبنى للأرصاد الجوية فضلا عن مسجد ومرآب يتسع لمئات السيارات.





كما يحتوي المطار على ممرين لإقلاع وهبوط الطائرات بالإضافة إلى ممرات مساعدة وسور حضارى بطول 4000 متر.





تصميمه





صمم المطار وفقًا لأعلى المواصفات العالمية واعتمادًا على خبرات وشركات مصرية فقط، ليكون قادرًا على استقبال الطائرات ذات الحجم الكبير من الطراز 4E، بالإضافة إلى استقبال الطائرات الخاصة بالمسئولين وكبار الزوار ورجال الأعمال.





موقعه





يقع بالقرب من المتحف الجديد ومنطقة الهرم، ما ينعكس أثره على الحركة السياحية.

ويخدم سكان مدن "6 أكتوبر، والشيخ زايد" ومحافظات "الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، والمنوفية، والغربية".





هدفه





ويهدف المطار الذي قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذه، بالتنسيق مع الشركة المصرية للاستثمارات إلى خدمة مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد ومحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا، كما سيسهم وجوده قرب المزارات السياحية في القاهرة في تنشيط سياحة اليوم الواحد، فضلا عن استقباله رحلات الطيران العارضة (الشارتر)، والتي لا تهبط بمطار القاهرة.



