في افتتاح مشروعات الطرق.. السيسي: مش هسيبكم.. وكل حاجة غلط هنصلحها

الإثنين 29/يونيو/2020 - 12:36 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه كان ينبغي وقف البناء بارتفاعات كبيرة لوقف حالة الترهل التي لحقت عدة مناطق بالجمهورية.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة، اليوم الإثنين، "إحنا زي الفل، وماشين صح.. ولكن مش هسيبكم، كل حاجة غلط هنصلحها، حتى تعود مصر دولة كما ينبغي أن تكون".

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح صباح اليوم الإثنين 29 يونيو، مجموعة من المشروعات.

وأوضح السفير بسام راضي، أن المشروعات التي افتتحها الرئيس تشمل تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاري سفنكس والعاصمة.

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