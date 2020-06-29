حادث مأساوي.. ذهبوا للعلاج من كورونا فماتوا بحريق في الإسكندرية

الإثنين 29/يونيو/2020 - 12:35 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
دينا حسن- محمد رجب
استيقظت محافظة الإسكندرية صباح اليوم الاثنين، على حادث مأساوي بنشوب حريق في تمام الساعة الخامسة ونصف فجرًا داخل غرفة عناية مركزة في مستشفى خاص بمنطقة محمد نجيب شرق المحافظة، قد خصصت لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد.

الحادث أسفر عن 7 ضحايا من بينهم سيدة، نتيجة اختناقهم، وقد انتقلت في خلال دقائق 5 سيارات إطفاء من قوات الحماية المدنية، وسيارات إسعاف، لنقل حالات المرضى إلى مستشفيات الصحة، وقد تبين من المعاينة الأولى أن الحريق بسبب ماس كهربائي في جهاز تكييف داخل جزء مخصص للعزل.

شهود عيان

أفاد شهود عيان في منطقة محمد نجيب أنه في حدود الساعة الخامسة ونصف فجرًا قد لاحظوا تكسير في نوافذ المستشفى، لإقامة فتحات تهوية بسبب دخان الحريق، وأنه في خلال دقائق قد وصلت قوات الحماية المدنية، وقد تم إنزال عدد من المصابين من نوافذ المستشفى، والباقي من باب المستشفى.

وأضاف أنه خلال دقائق قد تم إنزال جميع المرضى والضحايا، وأنه تم السيطرة على الحريق، وأن الأمر لم يتطلب تدخل الأهالي، للمساعدة في اخماد الحريق.

فيما تحدث آخر، أنه تم السيطرة على الحريق داخل المستشفى وإنزال المصابين في خلال دقائق، وأنه قد حضر محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، ومدير الأمن، لمتابعة أثار الحريق.

الصحة

فيما صرح الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة صحة الإسكندرية أن تم نقل جميع حالات مرضي حريق مستشفى خاص في منطقة محمد نجيب إلى مستشفيات الصحة.

وأوضح في تصريح خاص إلى "الفجر" أن عدد ضحايا حريق المستشفى 7 حالات، وأن المستشفى كان مخصص لحالات الحجر الصحي لمصابي فيروس كورونا المستجد.

تعقيم

وقد دفعت مديرية الصحة بالإسكندرية بسيارات تعقيم في محيط المستشفى وداخل المبنى عقب نقل ضحايا ومصابين الحادث من حاملي فيروس كورونا المستجد.

النيابة

وأصدر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزه في الإسكندرية، قرار بندب خبراء الأدلة الجنائية لرفع آثار الحريق وتحديد بدايته ونهايته، نقل جثث المتوفين من مصابي كورونا إلى مكان آخر لبيان سبب الوفاة، استدعاء مدير ومسئولي المستشفى لسؤالهم.

والتحفظ على ملف المستشفى بحي المنتزه أول وإحضاره إلى النيابة العامة، مراجعة تراخيص الأمن الصناعي ومدى تطبيق إجراءات السلامة المهنية داخل المستشفى، استدعاء مسئولي العلاج الحر بمديرية صحة بالإسكندرية لسؤالهم عن مدى صحة التراخيص الممنوحة للمستشفى ومنها السماح بإنشاء قسم لعزل مرضى كورونا، سرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

المستشفى ترد

وقالت المستشفى، في بيان  صباح اليوم أنهم تفاجأوا بحدوث ماس كهربائي باحدي التكييفات داخل وحدة العناية المركزة، وما هي إلا ثوانٍ معدودة حتي تحول الماس الكهربي إلى حريق هائل لم يتثن لأي من العاملين استيعاب الموقف لاحتوائه نظرا لسرعة الاشتعال الناتج.

وأضافت المستشفى، أنه في خلال دقائق وصلت سيارات قوات الدفاع المدني والإطفاء وسيارات هيئة مرفق الإسعاف وتم التعامل مع الحريق وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وقد وصل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اللواء سامي غنيم مدير أمن الإسكندرية، والنيابة لفتح تحقيقات في الحادث، وجاري تحديد الخسائر.
حادث مأساوي.. ذهبوا للعلاج من كورونا فماتوا بحريق في الإسكندرية
حادث مأساوي.. ذهبوا للعلاج من كورونا فماتوا بحريق في الإسكندرية
حادث مأساوي.. ذهبوا للعلاج من كورونا فماتوا بحريق في الإسكندرية
حادث مأساوي.. ذهبوا للعلاج من كورونا فماتوا بحريق في الإسكندرية
حادث مأساوي.. ذهبوا للعلاج من كورونا فماتوا بحريق في الإسكندرية
حادث مأساوي.. ذهبوا للعلاج من كورونا فماتوا بحريق في الإسكندرية

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