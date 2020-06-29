محافظ الدقهلية يهنئ الشعب بذكرى ثورة 30 يونيو

الإثنين 29/يونيو/2020 - 12:29 م
المحافظ
المحافظ
محمد كشك
تقدم الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بخالص التهنئة القلبية لمواطني الدقهلية وللشعب المصري العظيم بمناسبه ذكرى ثورة 30 يونيه، تلك المناسبة العظيمة التي يعتز بها كل المصريين والتي أعادت مصر لأهلها من أيد تجار الدين.

وقال المحافظ: إن مصر بشعبها العريق وقواتها المسلحة الأبيه وجيشها العظيم الذى استجاب لنداء المصريين وحمى ثورته كان لهما عظيم الأثر حيث بدأت مصر على الفور خطتها نحو ترسيخ الأمن والأمان للمواطنين وتحقيق استقرارها السياسي والاقتصادي والذي أتي ثمارة على مدار السنوات الماضيه في شتى المجالات التنموية على أرض مصرنا الغالية في جميع مناحي الحياة.

وأضاف أن مصر بقيادتها وشعبها مستمرة فى طريقها لتحقيق الانجاز وراء الانجاز على كافة الاصعده داخليا وخارجيا لتحقيق مكانتها التى تستحقها على مدار تاريخها العريق اقليميا وعالميا فى ظل قيادتها الحكيمة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية. 

وتابع "نعاهد القيادة السياسية المخلصة على الوقوف صفا وحدا خلفها وان نبذل المزيد من الجهد من اجل تحقيق كل تقدم ورقى وازدهار لمصرنا الغالية وشعبها العظيم".

تعافي 400 مصاب بفيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 400 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17539 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 65188 حالة من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و2789 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
 
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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