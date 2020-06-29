محافظ الدقهلية يهنئ الشعب بذكرى ثورة 30 يونيو

تقدم الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بخالص التهنئة القلبية لمواطني الدقهلية وللشعب المصري العظيم بمناسبه ذكرى ثورة 30 يونيه، تلك المناسبة العظيمة التي يعتز بها كل المصريين والتي أعادت مصر لأهلها من أيد تجار الدين.





وقال المحافظ: إن مصر بشعبها العريق وقواتها المسلحة الأبيه وجيشها العظيم الذى استجاب لنداء المصريين وحمى ثورته كان لهما عظيم الأثر حيث بدأت مصر على الفور خطتها نحو ترسيخ الأمن والأمان للمواطنين وتحقيق استقرارها السياسي والاقتصادي والذي أتي ثمارة على مدار السنوات الماضيه في شتى المجالات التنموية على أرض مصرنا الغالية في جميع مناحي الحياة.





وأضاف أن مصر بقيادتها وشعبها مستمرة فى طريقها لتحقيق الانجاز وراء الانجاز على كافة الاصعده داخليا وخارجيا لتحقيق مكانتها التى تستحقها على مدار تاريخها العريق اقليميا وعالميا فى ظل قيادتها الحكيمة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.





وتابع "نعاهد القيادة السياسية المخلصة على الوقوف صفا وحدا خلفها وان نبذل المزيد من الجهد من اجل تحقيق كل تقدم ورقى وازدهار لمصرنا الغالية وشعبها العظيم".



