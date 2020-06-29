العربية للتصنيع والتضامن تشهدان توقيع بروتوكول تعاون لدعم برنامج "فرصة"

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع بروتوكول للتعاون لدعم برنامج "فرصة" أحد برامج التمكين الاقتصادي ضمن منظومة الحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي.





وقالت القباج في بيان صحفي، إن اهتمام القيادة السياسية يتجه لتقديم العديد من برامج الحماية المجتمعية بما يكفل توفير حياة آدمية كريمة لكافة المواطنين، مشيرة إلى تضافر الجهود المبذولة في سياق منهجي لمواجهة هذه القضية باعتبارها من مقتضيات الأمن القومي.





وأكدت وزيرة التضامن علي أن الوزارة تعتمد بشكل كبير على التعاون مع الوزارات والهيئات المنتجة ومنها الهيئة العربية للتصنيع، مشيدة بالتعاون مع الهيئة ودورها الرائد في تبني العديد من القضايا المجتمعية، موضحة أن برنامج "فرصة" يستكمل منظومة الحماية الاجتماعية وبرنامج التكافل والكرامة وغيرهما من البرامج الاجتماعية المقدمة للفقراء لمساعدتهم في الانتقال من المساعدات إلي الاستقلالية المالية، وسبل معيشية أكثر مرونة، وبالتالي مساعدة هؤلاء الأشخاص في تحقيق الاكتفاء الذاتي.





وأضافت أن التعاون مع العربية للتصنيع يتسم بالسرعة في الإنجاز والالتزام والجودة، موضحة أن التعاون قائم في العديد من المجالات مع الهيئة مثل مبادرة حماية أطفال بلا مأوي وتوفير محطات مياه الشرب النقية والصرف الصحي للقري الأكثر احتياجا.





وأشارت "القباج" إلي الاتفاق علي دراسة احتياجات المستفيدين ببرنامج "فرصة" من الآلات والمعدات وعرضها على الهيئة العربية للتصنيع، لتصنيع هذه المعدات بسعر أقل من أسعار فى تحسين المستوى الاقتصادي لمستفيدي تكافل وكرامة، بالإضافة إلي إقامة معارض مشتركة لمنتجات العربية للتصنيع فى الأقاليم والمحافظات وفقا للتوقيتات المتاحة بخطة المعارض لدى الهيئة.





كما أشادت "القباج" بمجهودات الهيئة لزيادة نسب التصنيع المحلي في مجالات الصناعة المختلفة، مؤكدة أن الوزارة علي أتم الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات والتعاون لتحقيق أقصي استفادة ممكنة من إمكانيات الهيئة وتدبير كافة احتياجات وزارة التضامن الاجتماعي ووحداتها المختلفة بمحافظات مصر من منتجات الهيئة العربية للتصنيع.





من جانبه أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن قضية حماية الفقراء تُعد من أكبر التحديات علي المستوي القومي منذ سنوات طويلة، مشددا علي تنفيذ تكليفات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لأهمية تضافر كافة جهود مؤسسات الدولة لمواجهة هذه القضية بأحدث الأساليب العلمية وتنظيم حملات توعية موسعة علي مستوي الجمهورية ليدرك الجميع مسئوليته تجاه حل تلك القضية.





وأضاف أن مشاركة العربية للتصنيع في دعم مبادرة "فرصة" يأتي انطلاقا من المسئولية الاجتماعية للهيئة ودورها القومي فى توظيف كافة إمكانياتها من خبرات بشرية متميزة وإمكانيات تكنولوجية متقدمة لدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة لكافة المواطنين والمساهمة في حل تلك المشكلة التي تؤرق المجتمع بما لها من تداعيات ومشكلات اجتماعية واقتصادية.





وأوضح "التراس" أنه تم الاتفاق علي تقديم عدد 3 تروسيكلات مجهزة بدون قيمة مالية للتجربة العملية لمنحهم لمستفيدي برنامج فرصة لاستثمارهم فى الإنتاج وزيادة الدخل، بالإضافة إلي إتاحة الجديد من منتجات الهيئة العربية للتصنيع وفقا لاحتياجات عملاء ومستفيدي البرنامج للترويج لها من خلال البرامج المتاحة لديه علي مستوى محافظات مصر.





كما أشار إلي إتاحة الفرصة للتقديم لعدد من وظائف الهيئة وفقا للاحتياجات ،فضلا عن تدريب دوري لمجموعات متعددة من مستفيدي برنامج فرصة لتأهيلهم علي العمل في أعمال مهنية متخصصة يتطلبها سوق العمل سواء فى العربية للتصنيع أو جهات أخري.





وفي سياق متصل، أشار "التراس" أن الهيئة العربية للتصنيع تحرص علي استمرار العملية الإنتاجية وإدارة عجلة الإنتاج من خلال إنتاج وحدات التعقيم ومستلزمات الوقاية وذلك لمساندة الدولة في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





يأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار اتجاه وزارة التضامن الاجتماعي لتحويل مستفيدي برامج الدعم النقدي إلى الإنتاجية من خلال التدريب والتشغيل والتوظيف الذاتي.



