مبادرة لتشجير كلية الزراعة بجامعة بني سويف

الإثنين 29/يونيو/2020 - 12:13 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الاثنين، عن إطلاق كلية الزراعة مبادرة تشجير حرم الكلية بمجمع 300 فدان بالجهود الذاتية، جاء ذلك خلال ترأسه لمجلس الجامعة رقم 185، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

من جانبه أكد رئيس الجامعة، في بيام صحفي، على أهمية المبادرة وذلك لتشجيع أفراد المجتمع الجامعي على الاهتمام بثقافة التشجير والتي تعد أحد السلوكيات الهامة التي تحمل مردود بيئي وجمالي للمجتمع، كما تقدم بعدد اقتصادي بزراعة النباتات والأشجار المثمرة، بالإضافة الى اسهامها في زيادة المساحة الخضراء ونشر روح العمل الجماعي والتوعية بكيفية زراعة الأشجار المثمرة والحفاظ عليها.

امتحانات الفرق النهائية 11 يوليو

وفي سياق منفصل أعلن رئيس جامعة بني سويف، عن بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للسنوات النهائية مرحلة الليسانس والبكالوريوس يوم 11 يوليو القادم وحتى 22 أغسطس، فيما تبدأ امتحانات الدراسات العليا يوم 15 يوليو وحتى 15 سبتمبر، مطالبا بضرورة الالتزام بنسبة 25% من اجمالي القدرة الاستيعابية للمدرجات، وتحديد اماكن الطلاب والاعلان عنها مسبقا حيث ترسل لكل طالب عبر البريد الالكتروني الخاص به، والتي تراعي مبدأ التباعد بين الأفراد.

جاء ذلك خلال ترأسه لمجلس الجامعة رقم 185 المنعقد بتاريخ اليوم حيث شدد رئيس الجامعة على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية اثناء انعقاد الامتحانات وفقًا للمعايير المعلن عنها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة وذلك حرصًا على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والملاحظين والعاملين، مع توفير كافة المستلزمات الطبية من كمامات وقفازات للملاحظين، وعدم السماح للطلاب بتبادل الأدوات والأقلام وتوفير أكواب الماء الورقية التي تستخدم مرة واحدة فقط.

وتابع رئيس الجامعة أنه يجوز للطلاب الذين لا يرغبون في أداء الامتحانات لهذا الفصل نظرًا للظروف الراهنة التقدم بطلب للكلية قبل بدء موعد انعقاد الامتحانات على أن يكون الاعتذار في هذه الحالة عن أداء كافة الامتحانات المقررة للطالب في الفصل الدراسي الثاني. أما بالنسبة للأعذار الطارئة والمرضية المقبولة فيمكن تقديمها في أي وقت وفى كلتا الحالتين لا يعد غياب هؤلاء الطلاب رسوبًا.

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