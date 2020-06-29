التعاون الدولى والآثار تبحثان تقديم الدعم لانعاش قطاع السياحة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:45 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ



نظمت وزارة التعاون الدولى، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع وزارة السياحة والاثار، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور ممثلين عن منظمة السياحة العالمية والاتحاد المصرى للغرف للسياحة والهيئة المصرية لتنشيط السياحة ورابطة الفنادق المصرية، لمناقشة الدعم الفنى المقدم من البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية ومنظمة السياحة العالمية لإنعاش قطاع السياحة في مصر فى مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، حيث يعد قطاعي السياحة والسفر من أكثر القطاعات تأثرأ من هذه الازمة الصحية غير المسبوقة عالميا.


وخلال الاجتماع، أعربت مارلينا فويو، المدير المساعد وكبير مسؤولي الخدمات المصرفية للسياحة العقارية في البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية عن استعداد البنك بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية لدعم الجهود المصرية في مكافحة تأثير كوفيد 19 على قطاع السياحة.


وأشارت فانيسا ساتور، مديرة التعاون التقني في منظمة السياحة العالمية، إلى المجالات التى تتضمنها المساعدة الفنية التي يمكن تقديمها لمصر، والتي تتألف من 3 محاور: اولا: خطط لانعاش قطاع السياحة من خلال قياس الاثر وتقييم حزم الحوافز المقدمة لدعم القطاع خلال الأزمة، والاحتفاظ بالوظائف واستردادها؛ والتوعية بهذه الحوافز؛ واسداء المشورة لوزارة السياحة بشان البروتوكولات التي يعتمدها مقدمو خدمات السياحة لضمان تعزيز سلامة وأمن السياح والموظفين، وثانيا، تعزيز المؤسسات وبناء عنصر المرونة من خلال تدريب المؤسسات السياحية على التكيف مع واقع كوفيد 19 بشأن السلامة والنظافة، وثالثا،  تحديد التدابير التي يمكن أن تعزز الطلب على السياحة في فترة ما بعد إجراء العمليات الحسابية على نظام كوفيد-19.


وذكرت شيرين طه، مستشارة وزيرة التعاون الدولى، بأن وزارة التعاون الدولي تحرص دائما على التواصل مع شركاء التنمية متعددى الاطراف والثنائين لمساندة القطاعات المختلفة فى الاوقات العادية ولا سيما المتاثرة بجائحة كورونا، مشيرة إلى أن هذا التنسيق يأتى فى إطار الجهود التى تقوم بها وزارة التعاون الدولي فى مساندة قطاع السياحة وهو من أكثر القطاعات المحورية للاقتصاد المصري والاكثر تضررا من جراء تفشي فيروس كورونا بسبب توقف حركة السفر وانتقالات الافراد فى الداخل والخارج.


وقامت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة بتناول الجهود التي تبذلها الوزارة للتخفيف من الآثار السلبية للأزمة على القطاع، تأكيدا على بروتوكولات الصحة والسلامة لكل خطوة يقوم بها السائح من الطيران إلى الفندق إلى المغادرة.


وأشارت ساندرا فريد، مستشارة وزير السياحة والاثار للشئون الاقتصادية، إلى أهمية هذا الدعم الفنى المقترح والذى يأتى فى اطار الجهود التى تبذلها وزارة السياحة والاثار  للتخفيف من الاضرار الناجمة عن تفشي فيروس كرونا على قطاع السياحة فى مصر.


وحضر اللقاء من وزارة السياحة، غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، وأحمد يوسف، رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتورة سهى بهجت مستشار وزير السياحة والآثار للتدريب، وأحمد الوصيف، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وماجد فوزي رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، وهبة بكري، الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومن منظمة السياحة العالمية كل من باسمة الميمان، رئيس لجنة الشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية، وحنان لوزاري، المنسقة الفنية في الشرق الأوسط، ومن البنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية، كل من محمد العشماوى، مسئول الخدمات المصرفية وماريلينا فويو، مدير مشارك، وكبير المسؤولين عن الخدمات المصرفية، ومن التعاون الدولى ملك طاهر، مستشارة مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية وأحمد عبد المنعم، مسئول ملف التعاون مع البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية.

أخبار تهمك

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ يوم

بلاغ لمكافحة الآداب ضد فتاة "التيك توك" منار سامي

منذ ساعة و 8 دقيقة

وزير التعليم: اتخذنا عقوبات إدارية ضد واضعي امتحان الديناميكا

منذ حوالي 12 ساعة

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

منذ حوالي 20 ساعة

تفاصيل حريق مستشفى بدراوي في الإسكندرية (صور)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

منذ حوالي 18 ساعة

طاهر محمد يرد على منتقدي انتقاله إلى الأهلي بعبارات قوية

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة تبادلية بين ليفربول ونابولي بطلها كوليبالي

منذ حوالي 6 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على إسبانيول

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد.. عمرو أديب يروي موقفا صادما مع وزير في عهد مبارك

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يقترب من التعاقد مع ثنائي مفاجئ

منذ حوالي 7 ساعات

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ ساعتين

لاعبين برشلونة يتهمون كيكي سيتين بإهدار الوقت

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة بشأن تفاصيل عقد فايلر الجديد مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:25 ص

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

12:17 ص

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

02:03 م

بلاغ لمكافحة الآداب ضد فتاة "التيك توك" منار سامي

10:18 ص

وزير التعليم: اتخذنا عقوبات إدارية ضد واضعي امتحان الديناميكا

10:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن