استنفار أمني لمنع تكدس السيارات بمحيط لجان الثانوية الأزهرية في قنا

عززت وحدة مرور نجع حمادي، شمالي قنا، من تواجدها أمام لجان الشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم بإشراف اللواء شريف عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، والعميد عمرو شاهين مدير إدارة مرور قنا، لمنع تكدس السيارات بمحيط المدارس التي تستقبل طلاب الثانوية الازهرية لتأدية مادة القرآن الكريم للقسم الأدبي.





كما أمن رجال وحدة مرور نجع حمادي، بقيادة المقدم حاتم البحيري، رئيس الوحدة، والنقباء وائل عبدالفتاح وهشام وهب الله، الطرق والمسارات التي تؤدي لكافة المدارس التي تشهد امتحانات الثانوية الأزهرية، كما عززوا من تواجدهم بالشوارع، لتسيير حركة الطرق، وضمان وصول الطلاب بسهولة ويسر، وعدم وجود أية اختناقات بمحيط المدارس.





وقامت الأجهزة الأمنية بقيادة العميد عبدالحميد بدر، مأمور مركز شرطة نجع حمادي، بالتنسيق مع وحدة المرور، بوضع صدادات حديدية وتطويق المنطقة بحرم آمن، وعمل أنبوب لمنع الزحام والتكدسات، لمسافة 50 مترًا ومنع الاقتراب من مقار اللجان الامتحانية لغير الطلاب والمراقبين، للحد من تكدس أولياء الأمور.









تطورات كورونا في مصر:





أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 400 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17539 حالة حتى اليوم.









وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 65188 حالة من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و2789 حالة وفاة.



