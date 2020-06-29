استنفار أمني لمنع تكدس السيارات بمحيط لجان الثانوية الأزهرية في قنا

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:04 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
عززت وحدة مرور نجع حمادي، شمالي قنا، من تواجدها أمام لجان الشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم بإشراف اللواء شريف عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، والعميد عمرو شاهين مدير إدارة مرور قنا، لمنع تكدس السيارات بمحيط المدارس التي تستقبل طلاب الثانوية الازهرية لتأدية مادة القرآن الكريم للقسم الأدبي. 

كما أمن رجال وحدة مرور نجع حمادي، بقيادة المقدم حاتم البحيري، رئيس الوحدة، والنقباء وائل عبدالفتاح وهشام وهب الله، الطرق والمسارات التي تؤدي لكافة المدارس التي تشهد امتحانات الثانوية الأزهرية، كما عززوا من تواجدهم بالشوارع، لتسيير حركة الطرق، وضمان وصول الطلاب بسهولة ويسر، وعدم وجود أية اختناقات بمحيط المدارس. 

وقامت الأجهزة الأمنية بقيادة العميد عبدالحميد بدر، مأمور مركز شرطة نجع حمادي، بالتنسيق مع وحدة المرور، بوضع صدادات حديدية وتطويق المنطقة بحرم آمن، وعمل أنبوب لمنع الزحام والتكدسات، لمسافة 50 مترًا ومنع الاقتراب من مقار اللجان الامتحانية لغير الطلاب والمراقبين، للحد من تكدس أولياء الأمور. 


تطورات كورونا في مصر: 

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 400 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17539 حالة حتى اليوم. 


وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة. 

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا. 

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 65188 حالة من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و2789 حالة وفاة. 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لجان الثانوية الأزهرية لاجراءات الصحة العالمية الشهادة الثانوية الأزهرية

أخبار تهمك

الزمالك يقترب من التعاقد مع ثنائي مفاجئ

منذ حوالي 7 ساعات

بلاغ لمكافحة الآداب ضد فتاة "التيك توك" منار سامي

منذ ساعة و 9 دقيقة

مفاجأة بشأن تفاصيل عقد فايلر الجديد مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل حريق مستشفى بدراوي في الإسكندرية (صور)

منذ أقل من ساعة

صفقة تبادلية بين ليفربول ونابولي بطلها كوليبالي

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. عمرو أديب يروي موقفا صادما مع وزير في عهد مبارك

منذ حوالي 5 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على إسبانيول

منذ حوالي 4 ساعات

وزير التعليم: اتخذنا عقوبات إدارية ضد واضعي امتحان الديناميكا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

منذ حوالي 18 ساعة

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ يوم

طاهر محمد يرد على منتقدي انتقاله إلى الأهلي بعبارات قوية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ حوالي 21 ساعة

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ ساعتين

لاعبين برشلونة يتهمون كيكي سيتين بإهدار الوقت

منذ حوالي 6 ساعات

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

وضع حرم آمن أمام لجان الثانوية في نجع حمادي بقنا (صور)

انتظام دخول الطلاب بلجان الثانوية العامة في قنا (فيديو صور)

نقل طالب ثانوي للمستشفى بقنا إثر إصابته بإعياء شديد داخل لجنة

إصابة مراقب بإغماء داخل لجنة امتحان اللغة الإنجليزية في قنا

طلاب البحر الأحمر يعبرون عن سعادتهم لسهولة امتحان اللغة الإنجليزية (صور)

"الإنجليزي" يثلج قلوب طلاب الشهادة الثانوية في قنا (فيديو وصور)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:25 ص

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

12:17 ص

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

02:03 م

بلاغ لمكافحة الآداب ضد فتاة "التيك توك" منار سامي

10:18 ص

وزير التعليم: اتخذنا عقوبات إدارية ضد واضعي امتحان الديناميكا

10:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن