مصرع 7 مرضى وإصابة آخرين في حريق مستشفى بالإسكندرية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، منذ قليل، على حريق في أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة سيدي بشر، نتيجة حدوث ماس كهربائي في غرفة العناية المركزة.

وأسفر الحادث، عن وفاة 7 مرضى، وإصابة 7 من طاقم المستشفى، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق هائل فى أحد المستشفيات الخاصة الموجودة بإحد العقارات السكنية بمنطقة بشر بشارع محمد نجيب دائرة القسم.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان الواقعة وتوجه قوات من الحماية المدنية والدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده بالمستشفى، وتوجهت سيارات الإسعاف لمكان الحريق لنقل المصابين والمرضى لأماكن أخرى.

وبالمعاينة والفحص أن الحريق اندلع فى مستشفى خاصة، بسبب حدوث ماس كهربائى، ما أسفر عن مصرع 7 مرضى نتيجة اختناقهم، وإصابة 7 أشخاص من طاقم المستشفى إداريين، وتم نقل الجثث إلى المشرحة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.





وقالت المستشفى في بيان لها، أنهم تفاجأو بحدوث ماس كهربائي باحدي التكييفات داخل وحدة العناية المركزة، وما هي الا ثواني معدودة حتي تحول الماس الكهربي الي حريق هائل لم يتثني لاي من العاملين استيعاب الموقف لاحتواءه نظرا لسرعة الاشتعال الناتج، بناء علي اقوال شهود عيان من العاملين بداخل المستشفي.





وأضافت المستشفى، أنه في خلال دقائق وصلت سيارات قوات الدفاع المدني والإطفاء وسيارات هيئة مرفق الاسعاف وتم التعامل مع الحريق وانقاذ ما يمكن انقاذه.



