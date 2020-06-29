مصرع 7 مرضى وإصابة آخرين في حريق مستشفى بالإسكندرية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، منذ قليل، على حريق في أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة سيدي بشر، نتيجة حدوث ماس كهربائي في غرفة العناية المركزة.
وأسفر الحادث، عن وفاة 7 مرضى، وإصابة 7 من طاقم المستشفى، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق هائل فى أحد المستشفيات الخاصة الموجودة بإحد العقارات السكنية بمنطقة بشر بشارع محمد نجيب دائرة القسم.
على الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان الواقعة وتوجه قوات من الحماية المدنية والدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده بالمستشفى، وتوجهت سيارات الإسعاف لمكان الحريق لنقل المصابين والمرضى لأماكن أخرى.
وبالمعاينة والفحص أن الحريق اندلع فى مستشفى خاصة، بسبب حدوث ماس كهربائى، ما أسفر عن مصرع 7 مرضى نتيجة اختناقهم، وإصابة 7 أشخاص من طاقم المستشفى إداريين، وتم نقل الجثث إلى المشرحة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
وقالت المستشفى في بيان لها، أنهم تفاجأو بحدوث ماس كهربائي باحدي التكييفات داخل وحدة العناية المركزة، وما هي الا ثواني معدودة حتي تحول الماس الكهربي الي حريق هائل لم يتثني لاي من العاملين استيعاب الموقف لاحتواءه نظرا لسرعة الاشتعال الناتج، بناء علي اقوال شهود عيان من العاملين بداخل المستشفي.
وأضافت المستشفى، أنه في خلال دقائق وصلت سيارات قوات الدفاع المدني والإطفاء وسيارات هيئة مرفق الاسعاف وتم التعامل مع الحريق وانقاذ ما يمكن انقاذه.
ووصل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اللواء سامي غنيم مدير أمن الاسكندرية، والنيابة لفتح تحقيقات في الحادث، وجاري تحديد الخسائر.
كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 400 متعافٍ من فيروس كورونا
من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات
منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17539 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة،
أنه تم تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات
الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة
العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو
٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض
من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى
اليوم الأحد، هو 65188 حالة من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و2789 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية،
ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات
الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل
التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها
الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب
"01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.