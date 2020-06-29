في ذكرى استشهاده.. رئيس نادى القضاة ينعي المستشار هشام بركات

نعى نادي القضاة، المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام السابق، بمناسبة الذكرى الخامسة لاستشهاده.

أصدر المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة، بيانا صحفيا، اليوم الاثنين، ينعى فيه الشهيد، جاء به: إنه ولئن كان الشهيد الصائم قد رحل عن عالمنا ولكن وبقيت ذكراه الطيبة، وأن هذه الذكرى لا ترتبط أبدا بتقلد المناصب، ولكنها تستقر في النفوس بالسيرة الطيبة الحسنة التي يتركها من شغل تلك المناصب، وهناك من انتصرت مبادئهم ونفوسهم السوية وأخلاقهم الرفيعة وأعمالهم المخلصة فارتقوا بمناصبهم وبقيت ذكراهم الطيبة يحييها الوفاء.





وأضاف رئيس نادي القضاة، أنه في هذه الذكرى التي لن تغيب عن أذهان القضاة على مر العصور يقدم تحية واجبة لروح معالى المستشار الجليل هشام بك بركات الذى أعلى من قيمة منصبه الرفيع كنائب عام لمصر بمبادئه وقيم وتقاليد القضاء وتواضعه وتجرده وإخلاصه فى عمله وسيرته الطيبة، فأرضاه ربه بحسن الخاتمة بأن يلقاه شهيدًا صائمًا.





كما جدد المستشار محمد عبد المحسن رئيس النادي العزاء والمواساة لأسرته الكريمة وقضاة مصر جميعا، داعين الله أن يتغمده برحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا.





وفي سياق متصل، ثمن مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، كافة التحركات الفاعلة والحكيمة التي تتخذها الدولة المصرية في إدارة أزمة ملف سد النهضة الإثيوبي والتي اختتمتها الدولة المصرية بتقديم طلب لمجلس الأمن بالأمم المتحدة يوم الجمعة الموافق ١٩ يونيو ٢٠٢٠ لدعوته،إلى التدخل من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، استنادا إلى المادة ٣٥ من ميثاق الأمم المتحدة.





وقال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر أن مجلس إدارة نادي قضاة مصر أصدر بيان صحفي، اليوم، جاء فيه، أن مصر استنفدت بكل طاقتها خلال المفاوضات السابقة التي أصرت حكومة إثيوبيا خلالها على اتخاذ إجراءات أحادية على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي كل المحاولات للوصول إلى تحقيق المصالح المشتركة للدول الثلاث مصر - السودان - إثيوبيا.









وضمان التنفيذ الكامل لأحكام اتفاق إعلان المباديء المبرم في ٢٣-٣-٢٠١٥ من أجل التوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول ملء تشغيل والسد بما يعزز من تحقيق الاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الإفريقي، ودون المساس بالقواعد والمباديء الدولية بعدم إحداث ضرر جسيم بالاستخدامات المائية للدول الثلاث، ومبدأ الاستخدام المعقول والمنصف للمجاري المائية الدولية ومبدأ التعاون، ومبدأ الإخطار المسبق والتشاور.





وتابع البيان، أن خطوة لجوء مصر لمجلس الأمن هو تأكيد لقوتها وامتلاكها الحجة الثبوتية الكاملة لحقها كدولة مصب في مياه نهر النيل وترسيخ لاحترامها للعلاقات التاريخية العميقة مع دول الجوار والحفاظ على احترام الشرعة الدولية عبر تاريخها الطويل









وذكر البيان، إن مجلس إدارة نادي قضاة مصر يشيد إن النيل العظيم بالنسبة لشعب مصر هو سر الحياة الكامن في وجدانهم على مدار ألاف السنين والسلسبيل الذي ينبعث من قلب كل مصري فيسري في دمائه ليمنحه الحياة والنماء والاستقرار، وحق أفراد وجموع الشعب المصري فيه يسبق حقهم في الحفاظ على حياتهم إذ أنه قضية وجودية لا تهاون فيها.





واختتم البيان، أن جموع الشعب المصري يقفون صفا واحدا مع كافة القرارات والإجراءات التي تتخذها القيادة السياسية والدولة المصرية للتصدي لتلك الأزمات والأخطار التي تتعرض لها المنطقة في هذه الظروف الراهنة مطمئنين آمنين لوجود جيش عظيم رشيد يحمي ولا يهدد قادر بإذن الله تعالى على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن.بما يحقق أمن مصرنا الغالية والحفاظ على مقدرات هذا الوطن العظيم