إزالة مبنى جمعية صناع الأثاث لتعديه على مجرى العيون الأثري (فيديو)

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:23 ص
بوابة الفجر
حسام زيدان
حصلت بوابة الفجر الإلكترونية، على عدد من مقاطع الفيديو المصورة التي توثق عمليات إزالة مبنى جمعية صناع الأثاث، والتي بدأت بعد عصر أمس الأحد 28 يونيو. 


يذكر أن بوابة الفجر الإلكترونية سجلت صباح الأحد الأعمال التمهيدية لتنفيذ قرار إزالة جمعية صناع الأثاث، وهو المبنى الذي قد صدر في حقه قرارًا بالإزالة لصالح وزارة السياحة والآثار منذ عام 1995 ولم ينفذ حتى الآن.

والجدير بالذكر أن الفجر كانت قد فجرت قضية تعدي مبنى جمعية صناع الأثاث المتعدية على الحرم الأثري لسور مجرى العيون، عبر عدد من التقارير المتتالية.

وكشفت تلك التقارير أن مبنى الجمعية صدر في حقه قرار إزالة منذ 25 عامًا ولم يتم تنفيذه، وأن المبنى تم تشييده فوق مكان الساقية السابعة للسور، والتي ستتمكن الوزارة فيما بعد الإزالة من إجراء حفائر أثرية للكشف عن باقي أجزاء المأخذ والساقية السابعة وكذلك الكشف عن عقد المسرب الواصل بين النيل والسور والذي كان ظاهرًا حتى عام 1980م. 


وشهدت منطقة سور مجرى العيون منذ صباح أمس تواجدًا مكثفًا لقوات الأمن وقيادات وزارة السياحة والآثار، لتنفيذ القرار، الذي أخذ حيز كبير من الاهتمام بعد أن تفقد السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي منطقة سور مجرى العيون، لمتابعة أعمال الصيانة والترميم بها، ووجه بتنفيذ الإزالة لما يشكل مبنى جمعية صناع الأثاث من تشوية عام لبانوراما الأثر.


ووجه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بسرعة مخاطبة الجهات المعنية لتنفيذ القرار، وتابع الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مراحل تنفيذ القرار والذي تم بتنسيقات بين الوزارة والمحافظة والجهات الأمنية. 


وبدأت المرحلة الأولى من تنفيذ القرار بإخلاء مقر الجمعية من أي متعلقات تخص مالكيها تمهيدًا للتنفيذ،، ثم بدأت معدات الهدم في العمل بتنفيذ القرا، وتواجدت كافة قيادات وزارة السياحة والآثار المعنية، وكان في مقدمتهم الدكتور جمال مصطفى نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لشئون الآثار الإسلامية، وعاطف الدباح مدير المكتب الفني لمكتب الأمين العام، والمشرف العام على المشروع، وسهير قنصوه مدير عام مناطق مصر القديمة والفسطاط، والدكتور أبو بكر عبد الله ‏رئيس الإدارة المركزية لآثار القاهرة والجيزة، واحمد السيد مدير عام سور مجرى العيون، وكافة قيادات وأفراد أمن المنطقة، وعدد كبير من قوات الشرطة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة السياحة والاثار مصر مجري العيون‎ سور مجرى العيون خالد لعناني جمعية صناع الاثاث

أخبار تهمك

شاهد.. عمرو أديب يروي موقفا صادما مع وزير في عهد مبارك

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية بين ليفربول ونابولي بطلها كوليبالي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يصدر قراره النهائي بشأن رحيل صالح جمعة

منذ حوالي 13 ساعة

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على إسبانيول

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يقترب من التعاقد مع ثنائي مفاجئ

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة بشأن تفاصيل عقد فايلر الجديد مع الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

منذ حوالي 17 ساعة

وزير التعليم: اتخذنا عقوبات إدارية ضد واضعي امتحان الديناميكا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ يوم

لاعبين برشلونة يتهمون كيكي سيتين بإهدار الوقت

منذ حوالي 6 ساعات

طاهر محمد يرد على منتقدي انتقاله إلى الأهلي بعبارات قوية

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل حريق مستشفى بدراوي في الإسكندرية (صور)

منذ نصف ساعة

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

إزالة أكبر مدابغ مجرى العيون وإنقاذ أثر هام.. ومديرة المنطقة: "الإزالات أسبوعية" (صور)

اهتمام رئاسي بسور مجرى العيون.. وقيادات الآثار تتأهب للعمل (صور)

تفاصيل جولة رئيس الوزراء التفقدية لسور مجرى العيون

بالصور.. رفع الرديم من سور مجرى العيون وتجهيزه للزيارة

"الفجر" ترصد أعمال ترميم سور مجرى العيون (صور)

كارثة.. معرض موبيليا مبني فوق الساقية السابعة لسور مجرى العيون

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:25 ص

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

12:17 ص

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

02:03 م

وزير التعليم: اتخذنا عقوبات إدارية ضد واضعي امتحان الديناميكا

10:58 م

مفاجأة بشأن تفاصيل عقد فايلر الجديد مع الأهلي

09:38 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن