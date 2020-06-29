رئيس الوزراء: وعي المصريين أنقذ بلدنا من سيناريو لا يعلمه إلا الله

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:22 ص
مصطفى مدبولي - أرشيفية
مصطفى مدبولي - أرشيفية
هدى عبدالرازق
هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الشعب المصري بمناسبة حلول الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، معقبا: "المصريين خرجوا لانقاذ بلدهم من سيناريو لا يعلم به إلا الله".

وأشار "مدبولي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إلى أن وعي المصريين هو من انقذ بلادنا من المصير الذي كانت يمكن أن تنزلق به.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلم تسجيلي من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بعنوان "نقلة حضارية"، خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة.

ويتناول "الفيلم التسجيلي"، الجهود اللمبذولة في تطوير منطقة مصر الجديدة، وامتداد العمل إلى منطقة مدينة نصر، وعدد من طرق الجمهورية، حيث تم إنشاء عدد من الكباري، فضلا عن تطوير طرق، فضلا عن تطوير قصر البارون.

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مقر افتتاح عدد من المشرعات القومية بشرق القاهرة.

واستهل افتتاح عدد من المشرعات القومية بشرق القاهرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بآيات من الذكر الحكيم، بصوت القارىء أيمن عقل.

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يفتتح صباح اليوم الإثنين 29 يونيو، مجموعة من المشروعات.

وأوضح السفير بسام راضي، أن المشروعات التي يفتتحها الرئيس تشمل، تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاري سفنكس والعاصمة.

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وعي المصريين مصطفى مدبولي فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر 30 يونيو

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