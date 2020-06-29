الاعلامية ريا أبي راشد تطل على جمهورها ومحبيها بوجه جديد وملامح مختلفة (صور)

تداول روااد مواقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، عددًا من الصور للإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد بوجه جديد وملامح مختلفة بعد قيامها بإجراء عملية تجميل.





وظهرت ريا أبي راشد بوجه جديد وملامح مختلفة تمامًا عن التي اعتادنا رؤيتها عليها، كما ظهرت واضعة الكثير من مساحيق التجميل على عكس الظهور الناعم والإطلالة البسيطة التي اعتاد متابعينها عليها.





وعقب تداول الصور توالت التعليقات السلبية على الإعلامية ريا أبي راشد بسبب تغير إطلالتها واتهمها البعض بإفساد ملامحها.





يشار إلى أن ريا أبي راشد، إعلامية شهيرة داخل الوطن العربي وخارجه، كما تعرف بعلاقاتها الوطيدة مع نجوم ومشاهير هوليوود، والتي جعلتها في المركز الأول لأفضل المذيعات في جميع أنحاء العالم، لتواجدها المستمر داخل كواليس تصوير الأفلام العالمية وإجرائها حوارات مع أبرز الأسماء الفنية في صناعة السينما.





جدير بالذكر أنه يعرض لها حاليًا برنامج "scoop with raya"، الذي يعد من أهم البرامج الفنية وتعرضها شاشة "إم بي سي 2" الذي يرجع تاريخ عرضه منذ عام 2005، ويدخل البرنامج في موسمه السابع ليكمل مسيرة نجاحه التي حققها على مدار السنوات الماضية، في عرض ومتابعة أهم الأحداث السينمائية والفنية على الساحة العربية والعالمية.



