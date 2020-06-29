مسلحون يهاجمون مبنى بورصة باكستان في كراتشي

الإثنين 29/يونيو/2020 - 08:54 ص
مسلحون - أرشيفية
مسلحون - أرشيفية
وكالات

هاجم عدد من المسلحين، صباح اليوم الاثنين، مبنى بورصة باكستان في كراتشي، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، نقلًا عن وسائل إعلام محلية.

 

وفي سياق آخر، أظهرت احصاءات المسؤولين في باكستان، أن أكثر من 100 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد تسببت في ارتفاع عدد الإصابات اليومية مما دفع السلطات إلى بدء تطبيق صارم لاجراءات السلامة الحكومية.

 

وقال وزير التخطيط الباكستاني، أسد عمر، في مؤتمر صحفي مطلع الأسبوع: "أولاً قمنا بتوعية الجماهير بالبروتوكولات، ثم حذرناها، والآن، في الاجتماع الأخير مع رئيس الوزراء في الرئاسة، وجهنا الإدارات لقمع أماكن لا يتم اتباع البروتوكولات"، كما أوردت وكالة "رويترز".

 

وأضاف "عمر"، الذي يرأس الاستجابة الوطنية للجائحة، أن العديد من الأسواق والمحلات التجارية تم إغلاقها بسبب عدم الامتثال خلال الأيام القليلة الماضية.

 

كانت باكستان تسجل أرقامًا قياسية لعدد الإصابات اليومية الجديدة على مدار الأيام العشرة الماضية، مما يعكس جزئيًا زيادة الاختبارات.

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