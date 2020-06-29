عدلي منصور يكشف مفاجأة عندما عرض عليه رفع الدعم

كشف المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، خلال الفيلم التسجيلي "للتاريخ" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، عن ردة فعله عن المقترح الذي عرض عليه بشأن رفع الدعم جزئيا أثناء فترة حكمه.





وقال "منصور": إن الدكتور حازم الببلاوي فاتحه في التفكير في رفع الدعم جزئيا، مضيفا: "أنا قولتله أرجوك.. أوعى تعيد المسألة دي على مسامعي مرة أخرى".





وأشار خلال الفيلم التسجيلي، إلى أنه جاء لأداء مهمة انتقالية، وكان حريصا على ألا اقترب من المشاكل.





وقفة أمام مقر الأمم المتحدة احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو





وفي سياق آخر، عرضت فضائية "ten"، مقطع فيديو يرصد وقفة نظمتها الجالية المصرية أمام مقر الأمم المتحدة في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو، وتعبيرا عن دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي.





وحمل أفراد الجالية المصرية، صور الرئيس السيسي، والأعلام المصرية، وهم يغنون مع أنغام أغنية "قالوا إيه".





هذا وقال ماجد سعد، رئيس المنظمة المصرية الألمانية: إن ثورة 30 يونيو هى بمثابة العبور الثاني لمصر، مضيفا أن يوم 30 يونيو بمثابة نقطة تحول للمصريين سواء في الداخل أو الخارج، حيث تخلصوا من كابوس الإخوان.





وأشار "سعد"، خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أن الجالية المصرية في برلين، وفرانكفورت سيقومون بوقفات اليوم احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكدا أن الجالية المصرية في ألمانيا هى الظهير الشعبي المصري داخل ألمانيا، وخط الدفاع الأول.





وأضاف رئيس المنظمة المصرية الألمانية، أنه لو لم يقم المصريين بثورة 30 يونيو كنت مصر ستستقط مثل دول عربية، أو ستتحول لولاية عثمانية.





ومن ناحية أخرى، بعث اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة احتفال مصر بذكرى ثورة 30 يونيو.





وجاء نص البرقية كالتالي:





"يسعدني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مواطني محافظة القاهرة بخالص التهاني بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة التي ستظل عنوانا لإرادة المصريين للحفاظ على هويتهم والانتصار لوحدتهم في مواجهة من يدعون للفرقة والانقسام، وسيذكر التاريخ عبور سيادتكم بالوطن بكل حكمة واقتدار وإعادة مصر لمكانتها الحقيقية وخلق مناخ آمن للاقتصاد والاستثمار وبناء مصر الحديثة".



