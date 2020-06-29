أنا كنت بقفل الشوارع.. وزير النقل يكشف مفاجأة عن ثورة 30 يونيو
الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:01 ص
هدى عبدالرازق
وجه الإعلامي عمرو أديب، سؤالا إلى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بشأن ثورة 30 يونيو، قائلا: "قولنا ذكرياتك عن الثورة".
وأوضح "الوزير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إنه حينها كان يشغل منصب مدير سلاح المهندسين، لافتا إلى أن إدارة المهندسين العسكريين، هي من نفذت كل الموانع والمكعبات الخرسانية في منطقة وسط البلد.
وأشار إلى أنه نفذ 14 مانعا في مناطق قصر العيني، وعند مجلس الوزراء، وعند السفارة الأمريكية، ليعقب الإعلامي عمرو أديب: "دي اللي كنا بنقوم الصبح نلاقيها موجودة".
ورد وزير النقل، "حضرتك كنت بتنام بالليل تصحي تلاقينا قفلنا الشوارع، وتقولوا مين اللي قفل الشوارع دي.. أنا بقا اللي كنت بقفل الشوارع".
وأشارت وزارة النقل، في بيان لها، أنه في إطار التعاون والتنسيق الدائم والمستمر بين الجانبين المصري والأردني، تم الاتفاق على أن تكون بمعدل 4 رحلات أسبوعيا بدءًا من 29 يونيو وذلك بعد توقف حركة الركاب بين الجانبين المصري والأردني نظرا للإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا والتي يتبعها البلدان.
ووجه وزير النقل، المهندس كامل الوزير، قيادات هيئة موانئ البحر الأحمر، بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء وشركة الجسر العربي، وأعضاء المجتمع المينائي لتقديم التسهيلات كافة، وسرعة إنهاء الإجراءات مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والاشتراطات الصحية الصادرة من وزارة الصحة وتوفير كادر طبي وعيادة طبية على متن السفينة وتعقيم الركاب والأمتعة والسيارات وكذلك تعقيم العبارة وتجهيزها قبل كل رحلة.
وتم عقد اجتماع، مع أعضاء المجتمع المينائي بميناء نويبع البحري لبحث إجراءات استقبال العائدين وسرعة إنهاء إجراءات الجوازات والإجراءات الجمركية ونقل أي حالة إيجابية بسيارات مجهزة لأماكن العزل المخصصة من وزارة الصحة وقيام مندوب من محافظة جنوب سيناء بالتنسيق مع إدارة المرور بالمحافظة لخروج أتوبيسات الركاب وتسهيل مرورها.
وقفة أمام مقر الأمم المتحدة احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو
وفي سياق آخر، عرضت فضائية "ten"، مقطع فيديو يرصد وقفة نظمتها الجالية المصرية أمام مقر الأمم المتحدة في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو، وتعبيرا عن دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي.
وحمل أفراد الجالية المصرية، صور الرئيس السيسي، والأعلام المصرية، وهم يغنون مع أنغام أغنية "قالوا إيه".
هذا وقال ماجد سعد، رئيس المنظمة المصرية الألمانية: إن ثورة 30 يونيو هى بمثابة العبور الثاني لمصر، مضيفا أن يوم 30 يونيو بمثابة نقطة تحول للمصريين سواء في الداخل أو الخارج، حيث تخلصوا من كابوس الإخوان.
وأشار "سعد"، خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أن الجالية المصرية في برلين، وفرانكفورت سيقومون بوقفات اليوم احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكدا أن الجالية المصرية في ألمانيا هى الظهير الشعبي المصري داخل ألمانيا، وخط الدفاع الأول.
وأضاف رئيس المنظمة المصرية الألمانية، أنه لو لم يقم المصريين بثورة 30 يونيو كنت مصر ستستقط مثل دول عربية، أو ستتحول لولاية عثمانية.
ومن ناحية أخرى، بعث اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة احتفال مصر بذكرى ثورة 30 يونيو.
وجاء نص البرقية كالتالي:
"يسعدني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مواطني محافظة القاهرة بخالص التهاني بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة التي ستظل عنوانا لإرادة المصريين للحفاظ على هويتهم والانتصار لوحدتهم في مواجهة من يدعون للفرقة والانقسام، وسيذكر التاريخ عبور سيادتكم بالوطن بكل حكمة واقتدار وإعادة مصر لمكانتها الحقيقية وخلق مناخ آمن للاقتصاد والاستثمار وبناء مصر الحديثة".
"وبهذه المناسبة الغالية نتوجه إلى الله العلي القدير أن يمتع سيادتكم بموفور الصحة وأن يوفق سيادتكم ويسدد خطاكم لصالح مصرنا الغالية".
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