أنا كنت بقفل الشوارع.. وزير النقل يكشف مفاجأة عن ثورة 30 يونيو

وجه الإعلامي عمرو أديب، سؤالا إلى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بشأن ثورة 30 يونيو، قائلا: "قولنا ذكرياتك عن الثورة".





وأوضح "الوزير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إنه حينها كان يشغل منصب مدير سلاح المهندسين، لافتا إلى أن إدارة المهندسين العسكريين، هي من نفذت كل الموانع والمكعبات الخرسانية في منطقة وسط البلد.





وأشار إلى أنه نفذ 14 مانعا في مناطق قصر العيني، وعند مجلس الوزراء، وعند السفارة الأمريكية، ليعقب الإعلامي عمرو أديب: "دي اللي كنا بنقوم الصبح نلاقيها موجودة".





ورد وزير النقل، "حضرتك كنت بتنام بالليل تصحي تلاقينا قفلنا الشوارع، وتقولوا مين اللي قفل الشوارع دي.. أنا بقا اللي كنت بقفل الشوارع".





وأشارت وزارة النقل، في بيان لها، أنه في إطار التعاون والتنسيق الدائم والمستمر بين الجانبين المصري والأردني، تم الاتفاق على أن تكون بمعدل 4 رحلات أسبوعيا بدءًا من 29 يونيو وذلك بعد توقف حركة الركاب بين الجانبين المصري والأردني نظرا للإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا والتي يتبعها البلدان.





ووجه وزير النقل، المهندس كامل الوزير، قيادات هيئة موانئ البحر الأحمر، بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء وشركة الجسر العربي، وأعضاء المجتمع المينائي لتقديم التسهيلات كافة، وسرعة إنهاء الإجراءات مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والاشتراطات الصحية الصادرة من وزارة الصحة وتوفير كادر طبي وعيادة طبية على متن السفينة وتعقيم الركاب والأمتعة والسيارات وكذلك تعقيم العبارة وتجهيزها قبل كل رحلة.





وتم عقد اجتماع، مع أعضاء المجتمع المينائي بميناء نويبع البحري لبحث إجراءات استقبال العائدين وسرعة إنهاء إجراءات الجوازات والإجراءات الجمركية ونقل أي حالة إيجابية بسيارات مجهزة لأماكن العزل المخصصة من وزارة الصحة وقيام مندوب من محافظة جنوب سيناء بالتنسيق مع إدارة المرور بالمحافظة لخروج أتوبيسات الركاب وتسهيل مرورها.



