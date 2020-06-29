ريا أبي راشد ليست الأولى.. نجمات صدمن الجمهور بشكلهن بعد عمليات التجميل

الإثنين 29/يونيو/2020 - 06:27 ص
بوابة الفجر
أماني سلام

أثارت المذيعة اللبنانية اللامعة ريا أبي راشد، حالة من الجدل بعدما نشرت مجموعة من الصور الجديدة لها بعد خضوعها لعمليات تجميل وذلك عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت الصور الجديدة لريا أبي راشد بمثابة صدمة لجمهورها، بعدما ظهرت فيها بملامح مختلفة للغاية، وذلك بعد خضوعها لعملية تجميل غيرت بعض ملامحها.

ريا أبي راشد، لم تكن الأولى التي تتغير ملامح وجهها بسبب عمليات التجميل التي تخضع لها عدد من النجمات، ولم يتقبل الجمهور ملامح أشكالهن الجديدة.

ويرصد "الفجر الفني" عدد من النجمات اللاتي تغيرت ملامح وجوههن بسبب عمليات التجميل

حلا شيحة
قامت الفنانة حلا شيحه، بحقن بوتكس في انفها والتي تسببت في تغير كبير بملامح وجهها، ولكنها ندمت على ذلك لكونها كانت بملامح أجمل قبل عمليات التجميل، وأكدت أنها لم تفعل ذلك مرة ثانية خصوصا بعد انتقاد بعض الجمهور شكلها.


نوال الزغبي
فاجأت النجمة اللبنانية نوال الزغبي، الجميع يتغير ملامح وجهها، بعدما نشرت صورة عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" بعد خضوعها لعملية تجميل، حيث تساءل الجمهور كيف لعمليات التجميل تغير ملامح الوجه بهذا الدرجة.

حورية فرغلي
خضعت ايضا الفنانة حورية فرغلي، لعدة عمليات تجميل في انفها، وذلك بعد تعرضها لحادث غير في ملامح وجهها، ورغم ذلك إلا أن الجمهور لم يتقبل ملامح شكلها الجديدة.


أخبار تهمك

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على إسبانيول

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يقترب من التعاقد مع ثنائي مفاجئ

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

منذ حوالي 13 ساعة

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يصدر قراره النهائي بشأن رحيل صالح جمعة

منذ حوالي 9 ساعات

وزير التعليم: اتخذنا عقوبات إدارية ضد واضعي امتحان الديناميكا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ يوم

لاعبين برشلونة يتهمون كيكي سيتين بإهدار الوقت

منذ ساعة و 19 دقيقة

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

تركي آل الشيخ: قررت التوقف عن الكتابة في "فيسبوك"

منذ حوالي 12 ساعة

طاهر محمد يرد على منتقدي انتقاله إلى الأهلي بعبارات قوية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يحسم مصير كهربا من الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ حوالي 17 ساعة

برشلونة يستعيد نجم الفريق المصاب قبل موقعة أتليتكو مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الصحة: تسجيل 1265 إصابة جديدة بكورونا.. و81 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

الصحة تزف بشرى عن أول دواء مصنع محليا لعلاج كورونا بمصر

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:17 ص

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

02:03 م

وزير التعليم: اتخذنا عقوبات إدارية ضد واضعي امتحان الديناميكا

10:58 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

05:41 م

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

03:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن