ريا أبي راشد ليست الأولى.. نجمات صدمن الجمهور بشكلهن بعد عمليات التجميل





حلا شيحة



نوال الزغبي



حورية فرغلي











أثارت المذيعة اللبنانية اللامعة ريا أبي راشد، حالة من الجدل بعدما نشرت مجموعة من الصور الجديدة لها بعد خضوعها لعمليات تجميل وذلك عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.وجاءت الصور الجديدة لريا أبي راشد بمثابة صدمة لجمهورها، بعدما ظهرت فيها بملامح مختلفة للغاية، وذلك بعد خضوعها لعملية تجميل غيرت بعض ملامحها.ريا أبي راشد، لم تكن الأولى التي تتغير ملامح وجهها بسبب عمليات التجميل التي تخضع لها عدد من النجمات، ولم يتقبل الجمهور ملامح أشكالهن الجديدة.ويرصد "الفجر الفني" عدد من النجمات اللاتي تغيرت ملامح وجوههن بسبب عمليات التجميلقامت الفنانة حلا شيحه، بحقن بوتكس في انفها والتي تسببت في تغير كبير بملامح وجهها، ولكنها ندمت على ذلك لكونها كانت بملامح أجمل قبل عمليات التجميل، وأكدت أنها لم تفعل ذلك مرة ثانية خصوصا بعد انتقاد بعض الجمهور شكلها.فاجأت النجمة اللبنانية نوال الزغبي، الجميع يتغير ملامح وجهها، بعدما نشرت صورة عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" بعد خضوعها لعملية تجميل، حيث تساءل الجمهور كيف لعمليات التجميل تغير ملامح الوجه بهذا الدرجة.خضعت ايضا الفنانة حورية فرغلي، لعدة عمليات تجميل في انفها، وذلك بعد تعرضها لحادث غير في ملامح وجهها، ورغم ذلك إلا أن الجمهور لم يتقبل ملامح شكلها الجديدة.