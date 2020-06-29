الحكومة: قرار ترحيل الإجازات لنهاية الأسبوع لن يطبق بهذه المناسبات

الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:20 ص
ارشيفية
ارشيفية
كـسـاب أحـمـد
كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل قرار الحكومة بترحيل أي إجازة رسمية تقع في بداية أو وسط الأسبوع، إلى يوم الخميس التالي للمناسبة، قائلاً : "يعني المناسبة إذا كانت يوم الأحد، فيوم الخميس سيكون هو الإجازة الرسمية، وهذا الأمر سيطبق في إجازة ثورة 30 يونيو".

وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأحد، أن هذا القرار سيطبق على جميع المناسبات الوطنية عدا عيد الفطر، والأضحى، وعيد القيامة، مضيفًا أن امتحانات الثانوية العامة لن تعطل يوم الخميس. 

وأشار إلى أن درجات الالتزام بالإجراءات الاحترازية تختلف من منطقة لأخرى، ولكن الإدارات المحلية تقوم بالتفتيش على المقاهي والمطاعم للتأكد من تنفيذ نسبة الـ25%، وإذا كانت النسبة أكبر فيستعرض المخالف لعقوبة الحبس لمدة عابة ودفع غرامة تقدر بـ4 آلاف جنيه.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء، الأحد، عن خروج 400 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17539 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 65188 حالة من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و2789 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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