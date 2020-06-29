رئيس إسنا يكشف تفاصيل غلق مقهى يقدم الشيشة.. ويؤكد: "مفيهاش هزار"

قال محمد سليمان، رئيس مركز مدينة إسنا، إن الأجهزة التنفيذية تشن حملات يومية لمتابعة تطبيق الإجراءات الطبية والاحترازية على المحال التجارية والمطاعم والمقاهي بعد عودتها للعمل التدريجي، لافتًا إلى أنه تم ضبط مقهى تقدم الشيشة للمواطنين، متابعا: "وتم مصادرة المضبوطات وغلق المقهى واتباع الإجراءات القانونية".





وأضاف "سليمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الدولة لن تتهاون مع المخالفين كون ذلك يؤثر سلبًا على صحة المواطنين والمجتمع، مستكملا: "دي مفيهاش هزار لأنها بتحافظ على صحة المواطنين".





وأكد رئيس مركز مدينة إسنا، أن الدولة ستضرب بيد من حديد على أن يخرج عن الضوابط والتعليمات التي وضعتها الدولة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين في ظل جائحة كورونا.



