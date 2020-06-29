رئيس إسنا يكشف تفاصيل غلق مقهى يقدم الشيشة.. ويؤكد: "مفيهاش هزار"

الإثنين 29/يونيو/2020 - 07:54 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال محمد سليمان، رئيس مركز مدينة إسنا، إن الأجهزة التنفيذية تشن حملات يومية لمتابعة تطبيق الإجراءات الطبية والاحترازية على المحال التجارية والمطاعم والمقاهي بعد عودتها للعمل التدريجي، لافتًا إلى أنه تم ضبط مقهى تقدم الشيشة للمواطنين، متابعا: "وتم مصادرة المضبوطات وغلق المقهى واتباع الإجراءات القانونية".

وأضاف "سليمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الدولة لن تتهاون مع المخالفين كون ذلك يؤثر سلبًا على صحة المواطنين والمجتمع، مستكملا: "دي مفيهاش هزار لأنها بتحافظ على صحة المواطنين".

وأكد رئيس مركز مدينة إسنا، أن الدولة ستضرب بيد من حديد على أن يخرج عن الضوابط والتعليمات التي وضعتها الدولة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين في ظل جائحة كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء، الأحد، عن خروج 400 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17539 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 65188 حالة من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و2789 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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