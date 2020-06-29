عماد الدين أديب: ما يحدث الآن في ليبيا حرب عالمية صغيرة (فيديو)

الإثنين 29/يونيو/2020 - 07:37 ص
أمنية فوزي
قال الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، إن خط الغاز في شرق المتوسط لا يوجد فيه موضع قدم لتركيا، مشيرًا إلى أن 80% من النفط الليبي في المنطقة الشرقية.

وأضاف "أديب"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، أن قطر التي تتشدق بالأمن القومي العربي لم تدفع حصتها في الجامعة العربية منذ ثلاث سنوات.

وتابع: "نحن الآن في مرحلة صراع وجود، وما يحدث الآن في ليبيا حرب عالمية صغيرة"، موضحًا أن ليبيا بها يورانيوم وهي المادة المستخدمة في تصنيع القنبلة النووية.

وأكد عماد الدين أديب، أن تركيا وقطر هما العدو الأول في القضية الليبية وقضية سد النهضة.

مع مرور الوقت يتزايد أعداد المرتزقة الذين أرسلهم الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، للحرب في ليبيا، ورغم ذلك إلا أنهم باتوا في مأزق بعد قطع الإمدادات التي وعدتهم بها تركيا وزيادة الخطر الذي يحيط بهم من كل مكان.

ومؤخرا ذكر المرصد السوري، أن هناك حالة من الغضب الشديدة بين مرتزقة أردوغان نتيجة تجاهل الرئيس التركي لهم وعدم تنفيذ الوعود التي قدمها لهم، قبل سفرهم لتركيا.

أكد المرصد، أنه هناك حالة من العصيان تسري بين صفوف المرتزقة السوريين الذين أرسلهم أردوغان، للقتال في ليبيا، مع مليشيا حكومة الوفاق التي يقودها فايز السراج، وظهرت خلال رفض عمليات التجنيد، بسبب الخسائر الفادحة التي تكبدتها هذه الميليشيا في محاور القتال.

وأشار المرصد إلى أن التمرد نتيجة لعدم صرف مستحقات المرتزقة، على الرغم من الوعود التركية لهم بصرفها كاملة مقابل قتالهم في ليبيا، وإبرام عقود معهم براتب ألفي دولار للشهر، بالإضافة إلى خداعهم.

اكتشف المرتزقة السوريون أنه تم خداعهم، وإقناعهم بأنهم سيواجهون في ليبيا قوات روسية، التي تعد حليفا للرئيس السوري بشار الأسد وليست قوات الجيش الليبي الحر.

وبلغت حصيلة قتلى مرتزقة الحكومة التركية في ليبيا، وفقا لأحدث تقارير المرصد السوري 339 شخصا من المقاتلين السوريين، من بينهم 20 طفلا دون 18 عاما.

ويرى الخبراء السياسيون، أن المأزق الذي وضع فيه مرتزقة أردوغان أنفسهم، كاد أن ينتهي بسبب الخسائر المتلاحقة التي يعانون منها، وإدراكهم بأنهم دخلوا في حرب لا تعنيهم.

وذكر المحلل السياسي الليبي رضوان فيتوري على صفحته على "فيسبوك"، أن مرتزقة أردوغان يريدون العودة لسوريا وهم نادمون على الدخول لليبيا.

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