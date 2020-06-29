عماد الدين أديب: الجيش هو الذي حمى مشروع الدولة الوطنية بالمنطقة

قال الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، إن ما نشهده الآن هو مشروع لتقسيم العالم العربي، مؤكدًا أن الجيش المصري هو الذي حمى مشروع الدولة الوطنية في المنطقة.





وأضاف "أديب"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، أن المحاولات دائمة لاستدراج الجيش المصري في معارك متفرقة.





وأشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعمل على هدم مشروع الدولة المدنية في مصر.





ومع مرور الوقت يتزايد أعداد المرتزقة الذين أرسلهم الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، للحرب في ليبيا، ورغم ذلك إلا أنهم باتوا في مأزق بعد قطع الإمدادات التي وعدتهم بها تركيا وزيادة الخطر الذي يحيط بهم من كل مكان.





ومؤخرا ذكر المرصد السوري، أن هناك حالة من الغضب الشديدة بين مرتزقة أردوغان نتيجة تجاهل الرئيس التركي لهم وعدم تنفيذ الوعود التي قدمها لهم، قبل سفرهم لتركيا.





أكد المرصد، أنه هناك حالة من العصيان تسري بين صفوف المرتزقة السوريين الذين أرسلهم أردوغان، للقتال في ليبيا، مع مليشيا حكومة الوفاق التي يقودها فايز السراج، وظهرت خلال رفض عمليات التجنيد، بسبب الخسائر الفادحة التي تكبدتها هذه الميليشيا في محاور القتال.





وأشار المرصد إلى أن التمرد نتيجة لعدم صرف مستحقات المرتزقة، على الرغم من الوعود التركية لهم بصرفها كاملة مقابل قتالهم في ليبيا، وإبرام عقود معهم براتب ألفي دولار للشهر، بالإضافة إلى خداعهم.





اكتشف المرتزقة السوريون أنه تم خداعهم، وإقناعهم بأنهم سيواجهون في ليبيا قوات روسية، التي تعد حليفا للرئيس السوري بشار الأسد وليست قوات الجيش الليبي الحر.





وبلغت حصيلة قتلى مرتزقة الحكومة التركية في ليبيا، وفقا لأحدث تقارير المرصد السوري 339 شخصا من المقاتلين السوريين، من بينهم 20 طفلا دون 18 عاما.





ويرى الخبراء السياسيون، أن المأزق الذي وضع فيه مرتزقة أردوغان أنفسهم، كاد أن ينتهي بسبب الخسائر المتلاحقة التي يعانون منها، وإدراكهم بأنهم دخلوا في حرب لا تعنيهم.



