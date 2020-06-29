تفاصيل شفاء أول حالة مصابة بكورونا باستخدام "البلازما" بالشرقية (فيديو)

الإثنين 29/يونيو/2020 - 07:11 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
كشف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تفاصيل شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19 "، بعد تطبيق بروتوكول العلاج المحدد من وزارة الصحة، باستخدام بلازما الدم للمتعافين.

وأضاف "مسعود"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأحد، أن الحالة كانت بمستشفى فاقوس النموذجي للعزل، مشيرا إلى أن المريض تعافى وخرج من المستشفى، وينتظر عودته للتبرع ببلازما الدم لشفاء مرضى آخرين والخروج من محنة المرض.

ولفت، إلى أن هناك عددا كبيرا من المتطوعين بالبلازما ومنهم أطباء وكان من بينهم زميلنا أحمد الذي شفي من المرض اليوم، متابعًا: "سيكون لدينا إن شاء الله بنك لـ بلازما المتعافين في الشرقية بالتواصل مع اللجنة العلمية في وزارة الصحة التي تحدد الحالات التي سيتم التبرع لها".

ونوه وكيل وزارة الصحة بالشرقية إلى أن مدة التبرع لا تتعدى 60 دقيقة ولا يوجد أي آثار جانبية.

وفي وقت سابق، أوضح الدكتور هشام مسعود أن الفريق الطبى بمستشفى فاقوس النموذجى بإشراف مدير المستشفى قام بالتشخيص الطبى وإجراء كافة الفحوصات الطبية للحالة، وتم مخاطبة اللجنة العلمية بوزارة الصحة والسكان، وتوفير بلازما الدم من المتعافين بعد اعتماد الشرقية ضمن 6 محافظات كمركز إقليمى لسحب بلازما الدم للمتعافين من فيروس كورونا، وتم تنفيذ بروتوكول العلاج المحدد من الوزارة، وتم شفاء الحالة بفضل الله وخروجها من المستشفى بحالة جيدة.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمدير المستشفى محمد الناجي، وجميع أفراد الطاقم الطبي، على الجهود المخلصة المبذولة لصالح المرضى والمواطنين بالمحافظة.

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