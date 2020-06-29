وانت قاعد على القهوة.. 5 مشروبات تقوي مناعتك في مواجهة فيروس كورونا

الإثنين 29/يونيو/2020 - 12:09 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
يحتاج الجسم إلى جهاز مناعة قوي لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والوقاية من مضاعفاته، وهو ما يمكن أن يحدث من خلال بعض المشروبات الطبيعية الصحية الغنية بالعناصر الغذائية.

وسنستعرض لكم متابعينا الكرام خلال السطور التالية بعض المشروبات التي يمكن تناولها على المقهى لتقوية جهاز المناعة في محاربة فيروس كورونا، وذلك وفقًا لموقع "Eating well" الصحي.

1-هوت سيدر
يتكون مشروب هوت سيدر من مزيج التفاح وأعواد القرفة، ويساعد على تنقية الجسم من السموم، ويعالج مشكلات الجهاز الهضمي، وألم الحلق، كما يساعد على التخلص من رائحة الفم الكريهة، ويخفض الكوليسترول، إلى جانب فقدان الوزن، وضبط سكر الدم، والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، وتعزيز الجهاز المناعي.
 
2- زنجبيل بالليمون
يساعد الزنجبيل بالليمون على تقوية المناعة وتخفيف ألم الحلق، كما يلعب الزنجبيل دورًا خاصًا في علاج الصداع، وتحسين امتصاص العناصر الغذائية بالجسم، ومحاربة السرطان.

3- الليمون
يحتوي الليمون على نسبة عالية من فيتامين سي، الذي يساهم في تقوية جهاز المناعة لمحاربة الأمراض والعدوى، ويمكن تناوله باردًا أو ساخنًا.

4- عصير اللب الأبيض
يوفر عصير اللب الأبيض العديد من الفوائد الصحية للجسم مثل تقوية العظام وتحسين صحة الجلد والشعر، كما يعد مصدرًا غنيًا بالزنك الذي يساعد على تقوية المناعة ومحاربة عدوى الجهاز التنفسي والوقاية من الالتهابات.

5- الشاي الأخضر
يحتوي الشاي الأخضر على البوليفينول، الذي يعد من مضادات الأكسدة التي تساعد على تقوية المناعة، والتخلص من فيروسات الإنفلونزا، وغيرها من عدوى الجهاز التنفسي.

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