تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن وزارة الصحة المصرية لديها رعاية وأطقم طبية على أعلى مستوى.





ونوه "حسني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، بأن العلاج عبر وسائل التواصل الاجتماعي أبرز مشكلات فيروس كورونا.





وشدد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، على أنه لا يوجد علاج عبر وسائل التوصل الاجتماعي.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء، الأحد، عن خروج 400 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17539 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 65188 حالة من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و2789 حالة وفاة.



