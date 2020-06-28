عاجل.. إصابة نجم إنبي بفيروس كورونا

تقوم أندية الدوري المصري بعمل مسحات للكشف عن فيروس كورونا تمهيدًا للعودة من جديد لاستئناف النشاط خلال الفترة القادمة .





وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو إنبي، أثبتوا سلامة جميع اللاعبين قبل استئناف الدوري المصري باستثناء 4 أشخاص.





وقال عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "جميع اللاعبين التحاليل أثبتت سلامتهم باستثناء محمود قاعود مهاجم الفريق البترولي و3 أخرين".



