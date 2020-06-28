عاجل.. إصابة نجم إنبي بفيروس كورونا

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:42 م
بوابة الفجر
محمد جمال
تقوم أندية الدوري المصري بعمل مسحات للكشف عن فيروس كورونا تمهيدًا للعودة من جديد لاستئناف النشاط خلال الفترة القادمة .

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو إنبي، أثبتوا سلامة جميع اللاعبين قبل استئناف الدوري المصري باستثناء 4 أشخاص.

وقال عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "جميع اللاعبين التحاليل أثبتت سلامتهم باستثناء محمود قاعود مهاجم الفريق البترولي و3 أخرين".

وأوضح: "كما أثبتت الفحوصات إصابة ثلاثة أشخاص آخرين بخلاف قاعود، من ضمنهم اللاعب الصاعد أحمد قاسم، وعامل غرف خلع الملابس، وكذلك محلل الأداء".

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