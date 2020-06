تعرف على أسعار ومواصفات سيارة "DS7" الرئاسية موديل 2020 في مصر

تقدم مجموعة عز العرب للسيارات، الوكيل المعتمد لعلامة DS التجارية الفرنسية في مصر، أيقونتها DS7 Crossback الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات بأربعة فئات لعملاء السوق المحلي نسخة 2020 .





وتعد DS الذراع الفاخر لعلامة سيتروين التابعة لمجوعة PSA بيجو-سيتروين الفرنسية، والتي انطلقت قبل سنوات قليلة كعلامة تجارية منفصلة بعد أن كانت تقدم تحت راية سيتروين.





وفي مايو 2017، اختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيارة "DS-7 كروس باك" لتكون السيارة الرئاسية التي تقله خلال مراسم التنصيب في شوارع باريس وصولًا إلى قصر الإليزيه.





وأوضحت وسائل الإعلام الفرنسية حينها أن "ماكرون" تعمد استقلال إحدى السيارات الفرنسية بهدف دعم الصناعات المحلية لبلاده؛ وشاع منذ ذلك الحين عن DS7 كروس باك بأنها سيارة الرئاسة.





تتوفر DS-7 كروس باك موديل 2020 متعددة الاستخدامات التي يبلغ طولها 4.57 مترًا في الأسواق المصرية بـ4 فئات مختلفة التجهيزات، وتعمل بمحرك PureTech رباعي السلندرات سعة 1.6 لتر بقوة 165 حصان وسرعة قصوى 227 كم، وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.





السيارة الرئاسية التي خرجت من رحم تحالف "بيجو-سيتروين" مبنية على منصة بيجو 5008 بنظام جر أمامي، ويبلغ ارتفاعها عن الأرض 191 مم، ما يجعلها ملائمة للعائلات كما تصلح للسير بالطرق المصرية.





وتمتاز ستروين DS-7 كروسباك بباقة كبيرة من وسائل الأمان القياسية والاستثنائية، يأتي في مقدمتها نظام فرامل ABS ونظام توزيع إليكتروني للفرامل EBD وبرنامج ESP للتوازن الإلكتروني ووسائد هوائية أمامية وخلفية ومثبت سرعة وكاميرا خلفية وكشافات أمامية حساسة للإضاءة ونظام ذكى لركن السيارة ومصابيح أمامية وخلفية LED يمكن التحكم بها وفوانيس ضباب أمامية وخلفية.





كما يتوفر بالسيارة العديد من الكماليات أبرزها فرش الجلد للمقاعد وعصا ناقل الحركة وعجلة القيادة، والتحكم في الكراسي كهربائيا وفتحة سقف بانوراما كهربائية، ومساند يد مكيفة وأدراج تخزين أمامية وخلفية ومساحات زجاج أمامية حساسة للأمطار.





أما وسائل الترفيه المتاحة داخل مقصورة "السيارة الرئاسية" ففي مقدمتها كمبيوتر للرحلات وشاشة تحكم تعمل باللمس مقاس 10 بوصة ونظام صوتي بمشغل أقراص مدمجة MP3/DVD ومدخل AUX وUSB وبلوتوث ونظام زر تشغيل/إيقاف المحرك.





يبلغ السعر الرسمي للفئة الأولى A/T Be Chic من السيارة في السوق المصري 598.000 جنيه، والفئة الثانية A/T Performance سعرها 658.000 جنيه.





وتقدم الفئة الثالثة A/T Performance plus بـ 698.000 جنيه، أما الفئة الرابعة A/T Grand Chic الأعلى تجهيزًا فيبلغ سعرها الرسمي 848.000 جنيه.​