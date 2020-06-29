أحمد موسي يفضح نظام الحمدين في فيديو مسرب عن القذافي

الإثنين 29/يونيو/2020 - 04:48 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
عرض الإعلامي أحمد موسى، تسريبا صوتيا من داخل خيمة العقيد معمر القذافي يفضح نظام الحمدين وإدارة جماعة الإخوان الإرهابية لقناة الجزيرة. 

وأوضح "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد أن الديوان الأميري في قطر هو من كان يدير قناة الجزيرة.

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن حمد بن خليفة وحمد بن جاسم هم من قتلوا معمر القذافي بعدما كان يأمرهم بعدم ظهور أي معارض له أو لليبيا على قناة الجزيرة.

وشهدت الأيام القليلة الماضية نشر تقارير إعلامية وحقوقية ورسمية غربية، تكشف الوجه الحقيقي للنظام الحاكم في قطر، وتدين انتهاكاته وتبرز جرائمه.

وأبرزت وسائل الإعلام الغربية التسجيلات المسربة التي تكشف عنصرية النظام الحاكم في قطر، وسيطرة جماعة الإخوان الإرهابية على قناة "الجزيرة".

كما بثت تلك الوسائل نماذج لجرائم يرتكبها أفراد من النظام الحاكم في قطر، كان أحدثها تفاصيل دعوى قضائية أمريكية جديدة ضد شقيق أمير قطر، خالد بن حمد آل ثاني، تتهمه بالتحريض على قتل أمريكيين على أراضي الولايات المتحدة.

وأكد أن أمير قطر السابق والد تميم كان متفرغ لقناة الجزيرة ويحدد من يقوم بعمل مداخلات مع القناة.

تزامن ذلك مع نشر تقرير للخارجية الأمريكية اتهمت فيه قطر بتأجيج العنف والطائفية عبر إعلامها المرئي والمسموع، مؤكدةً أن الدوحة تقاعست عن القيام بواجبها للحد من الخطاب العنيف والعدائي.

واستبق ذلك نشر نشر منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية تقرير يؤكد إنتشار الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بسجون قطر، ويوثق " قصصا مأساوية، وانتهاكات بالجملة لحقوق السجناء، على خلفية انتشار الفيروس.

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نظام الحمدين قطر الفجر احمد موسى

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