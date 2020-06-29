لجنة مكافحة كورونا: الإصابات الناتجة عن الفتح ستظهر خلال أسبوعين (فيديو)

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: "نترقب أي زيادة في الأعداد خلال الفترة المقبلة"، مشيرًا إلى أن المستشفى الميداني تؤكد جاهزية مصر لأي سيناريوهات.





ونوه "حسني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، بأن رهان الدولة الأساسي على وعي الشعب المصري، مؤكدًا أن الدولة تراهن على وعي المواطن لمواجهة كورونا.





وأضاف أن الحكومة أكدت إمكانية العودة في قرار الفتح إذا لم يكن هناك إلتزام، لافتًا إلى أن الإصابات الناتجة عن فتح المنشآت تظهر في خلال من 5 أيام إلى أسبوعين.



