لجنة مكافحة كورونا: الإصابات الناتجة عن الفتح ستظهر خلال أسبوعين (فيديو)
الإثنين 29/يونيو/2020 - 02:51 ص
أمنية فوزي
قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: "نترقب أي زيادة في الأعداد خلال الفترة المقبلة"، مشيرًا إلى أن المستشفى الميداني تؤكد جاهزية مصر لأي سيناريوهات.
ونوه "حسني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، بأن رهان الدولة الأساسي على وعي الشعب المصري، مؤكدًا أن الدولة تراهن على وعي المواطن لمواجهة كورونا.
وأضاف أن الحكومة أكدت إمكانية العودة في قرار الفتح إذا لم يكن هناك إلتزام، لافتًا إلى أن الإصابات الناتجة عن فتح المنشآت تظهر في خلال من 5 أيام إلى أسبوعين.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء، الأحد، عن خروج 400 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17539 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 65188 حالة من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و2789 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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