عاجل.. "تنظيم الاتصالات" يحدد أوقات عمل منافذ بيع شركات المحمول

الأحد 28/يونيو/2020 - 10:35 م
وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
أحمد الشيخ

 قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعديل مواعيد  عمل مشغلي خدمات الاتصالات بما يتماشي مع قررات الحكومة الخاصة بإغلاق المحلات في تمام الساعة 9 مساء، وهي القرارت التى استحدثتها بعد أزمة كورونا,


وقال اجهاز في بيانا له إنه تم إصدار قرار  خاص بتعليمات أوقات العمل الجديدة لمنافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور بدءً من يوم الاحد الموافق ٢٨ يونيو ٢٠٢٠ لتكون من الساعة ٩ صباحا حتى الساعة ٩ مساءً ما عدا يوم الجمعة ستكون من الساعة ١٢ ظهراً حتى ٩ مساءً.


أضاف أن هذا القرار ويأتي هذا القرار في إطار خطة الدولة وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالتدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

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نواعيد عمل منافذ الاتصالات الجديدة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اغلاق المحلات في التاسعة مساءا

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