سلتا فيجو ضد برشلونة | بيكيه يوجه رسالة لجماهير "كتالونيا" بعد مباراة فريقه المخيبة

الأحد 28/يونيو/2020 - 09:34 م
سلتا فيجو ضد برشلونة
سلتا فيجو ضد برشلونة
سلتا فيجو ضد برشلونة ، حقق فريق برشلونة نتائج مخيبة ولاسيما خارج ملعبه، هذا الموسم ليضيع كافة الفرص التي سنحت له من أجل الفوز ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا"، ولاسيما بعد تعسره في مباراته الأخيرة.

مواجهة سلتا فيجو ضد برشلونة 

ووجه قائد العملاق الكتالوني جيرارد بيكيه رسالة نارية لجماهير فريقه بعد مباراة سلتا فيجو ضد برشلونة التي أقيمت يوم أمس السبت وانتهت بالتعادل بين الفريقين ليبتعد البرسا عن صدارة الترتيب قليلًا ويعطي الفرصة للملكي ريال مدريد للصدارة.

تصريحات بيكيه بعد سلتا فيجو ضد برشلونة

وأعطى بيكيه جماهيره بصيص من الأمل بشأن قدرة فريقه على حسم اللقب بعد مواجهة سلتا فيجو ضد برشلونة حيث قال في تغريدة له على حسابه الرسمي عبر "تويتر": "الأمور لم تُحسم بعد، نحن برشلونة، سوف نُقاتل من أجلكم".

نتيجة مباراة سلتا فيجو ضد برشلونة

وانتهت مباراة سلتا فيجو ضد برشلونة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، قبل المواجهة النارية المرتقبة لسيتين أمام الخصم القوي أتلتيكو مدريد يوم الثلاثاء المقبل، والتي ستحسم نتيجتها مصير "الليجا".

أهمية نتيجة سلتا فيجو ضد برشلونة

ونال الملكي ريال مدريد بقيادة مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان فرصة ذهبية بعد مباراة سلتا فيجو ضد برشلونة حيث وضعته في الصدارة، ولايزال الأخير يعاني، من أجل محاولة اللحاق بالموسم، والمنافسة لآخر مباراة.

الملكي يتصدر بعد مباراة سلتا فيجو ضد برشلونة

ويحتاج الريال إلى الفوز في مباراة الليلة أما إسبانيول، من أجل استغلال الفرصة الذهبية التي نالها من مباراة سلتا فيجو ضد برشلونة والتي تعادل فيها المتصدر برشلونة ليتصدر الريال بنقطتين في حال فوزه بمباراة الليلة.


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