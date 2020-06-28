المغرب يتخطى حاجز الـ 12 ألف إصابة بفيروس كورونا





أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء الأحد، عن تسجيل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، لتصل عدد الإصابات إلى 12052 حالة.





وأشارت الصحة المغربية إلى تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي لضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 221، مشيرة إلى أن نسبة الفتك تصل إلى 1.8%، موضحة أنه تم تسجيل 17 حالة شفاء، ليرتفع عدد المتعافين من المرض إلى 8740 شخصا.





وجددت التأكيد على ضرورة احترام وسائل الوقاية من تباعد جسدي وارتداء الأقنعة، مع الحرص على نظافة الأيدي باستمرار خاصة لدى المسنين والمصابين بأمراض مزمنة.



