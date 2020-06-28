المغرب يتخطى حاجز الـ 12 ألف إصابة بفيروس كورونا

الأحد 28/يونيو/2020 - 09:13 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء الأحد، عن تسجيل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، لتصل عدد الإصابات إلى 12052 حالة.

وأشارت الصحة المغربية إلى تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي لضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 221، مشيرة إلى أن نسبة الفتك تصل إلى 1.8%، موضحة أنه تم تسجيل 17 حالة شفاء، ليرتفع عدد المتعافين من المرض إلى 8740 شخصا.

وجددت التأكيد على ضرورة احترام وسائل الوقاية من تباعد جسدي وارتداء الأقنعة، مع الحرص على نظافة الأيدي باستمرار خاصة لدى المسنين والمصابين بأمراض مزمنة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 10,169 مليون إصابة، بينهم أكثر من 502 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,508 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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