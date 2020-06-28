أصابها بطلقات نارية منذ أيام ثم عاد لقتلها.. تفاصيل مقتل فتاة على يد شقيقها بقنا

الأحد 28/يونيو/2020 - 09:23 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
لقيت فتاة مصرعها، اليوم الأحد، بعد إصابتها بطلقات نارية، بقرية أبو حزام بنجع حمادي.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد،إخطارًا، بمصرع كفاية. ع. م، 30 عاما، إثر إصابتها بطلقات نارية، بقرية أبو حزام بنجع حمادي.

وكشفت تحريات المباحث، برئاسة العقيد حاتم حفني، وكيل فرع البحث الجنائي، والمقدم سامح نجيدة، رئيس مباحث نجع حمادي، أن المتهم في القتل شقيقها.

وأوضحت التحريات، أن المتهم أطلق على شقيقته النيران منذ اسبوعين، ولم تمت، وبعد شفائها أطلق عليها النيران مرة أخرى مما أدى إلى مصرعها في الحال، بسبب خلافات عائلية.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وجارى تكثيف التحريات لضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16737 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 18252 حالة، من ضمنهم الـ 16737 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1625 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 62755 حالة من ضمنهم 16737 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2620 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف

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