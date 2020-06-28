"الجامعة العربية": جنوب أفريقيا عارضت عقد جلسة في مجلس الأمن بشأن سد النهضة (فيديو)

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قال السفير ماجد عبد الفتاح المندوب الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، إن هناك جلسة في مجلس الأمن باكر الغد بناء على طلب مصر ودعم من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن سد النهضة، لافت إلى أن جنوب أفريقيا تقدمت بطلب تعارض عقد جلسة في مجلس الأمن.



وأضاف "عبدالفتاح "، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد أن معارضة جنوب أفريقيا تاتي من واقع المسئولية بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقي للعام الحالي وليس من باب العداوة بين مصر وجنوب أفريقيا، موضحا أن جنوب أفريقيا تريد أن يحظى الاتحاد الأفريقي بفرصة لحل الأزمة.



وتسائل السفير ماجد عبد الفتاح المندوب الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، لماذا لم يتدخل الاتحاد الأفريقي في مرحلة سابقة حيث إن المفاوضات بدأت قبل سنوات؟



وأوضح أن الموقف المصري والسوداني بشأن سد النهضة متطابق، لافتا إلى أن السودان لديه مخاوف أمنية من حدوث أي مشاكل في السد لأن هذا يهدد السودان بكميات كبيرة من المياه والطمي قد تتسبب في انهيار كل السدود السودانية وقد تصل المياه إلى مصر.





وفي وقت سابق، قال الاتحاد الافريقى، إنه تولى الآن موضوع مساعدة الأطراف الثلاثة فى موضوع سد النهضة الإثيوبى، وأبلغ مجلس الأمن الدولى، إن المسالة أصبحت الآن قيد النظر بواسطة الاتحاد.



وأوضح الاتحاد في بيان عقب عقد قمة - عن بعد - دعا لها رئيس الاتحاد الافريقي الحالى، رئيس جنوب أفريقيا، ماتاميلا سيريل رامافوسا، انه رفع التمثيل في اللجنة الثلاثية التي تضم كل من مصر والسودان وإثيوبيا، لتضم خبراء من الاتحاد الافريقي كمراقبين ليساعدوا الاطراف الاساسية في الوصول لحلول للمسائل العالقة بينهم والتوصل لحل مرض للجميع.



واتفق مكتب جمعية الرؤساء الدول والحكومات المشاركين على الإجتماع مرة آخرى في غضون أسبوعين من تاريخ إصدار هذا البيان للنظر في تقرير حول نتائج المفاوضات حول القضايا العالقة المتعلقة بمسألة بسد النهضة الأثيوبي.