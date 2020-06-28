"صديق الكفاح".. أحمد السبكي يشيد بمحمد سعد

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شارك أحمد السبكي صورة تجمعه بالفنان محمد سعد،أثناء تواجدهم في أحد مواقع التصوير، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



و كتب "السبكي" تعليقا على الصورة قائلا "صديق الكفاح"،تفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات،فقال أحدهم "أرجل خلق الله"،وقال آخر "أحسن ممثل كوميدي في تاريخ مصر"،وذكر آخرهم "النجومية محمد سعد".



يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد سعد في السينما فيلم "محمد حسين"، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول سائق يتعرض لعدد من المواقف.