رسميا.. لجنة مكافحة كورونا تعلن توافر علاج الفيروس بالمستشفيات (فيديو)
الأحد 28/يونيو/2020 - 11:36 م
داليا الحسين
قال حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن اليوم نحتفل بافتتاح مستشفى ميداني بسعة 4000 سرير، معقبا: "الافتتاح دا يخرس أي حد يقول ماليش مكان للعلاج".
وأوضح "حسني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، مساء الأحد: "أننا لن نحتاج هذا العدد من الأسرة ولكن في حالة احتياج مريض لمكان لتلقي العلاج، بالفعل أصبح المكان موجود ومتوفر".
ونوه رئيس اللجنة العلمية لـ مكافحة كورونا إلى أن مصر أصبحت الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تقوم بإنتاج الأدوية الخاصة بـ "كورونا"، معقبا: لو كنا محتاجين للدواء الأمريكي أصبح يتم إنتاجه في مصر، وإذا احتجنا إلى الدواء الروسي فهو أيضا أصبح ينتج داخل مصر.
وأشار إلى أن دواء فيروس كورونا أصبح متوافرا، معقبا: "احذروا الأدوية الخاصة بفيروس كورونا مازالت تحت طاولة التجارب بالسريرية سواء في مصر أو خارجها".
وأكد رئيس اللجنة العلمية لـ مكافحة كورونا "أن الدواء الخاص بفيروس كورونا يجب أن يمر بمراحل التجارب السريرية حتى يثبت فاعليتة ومدى أمانه على المواطنين"، لافتا إلى أن الدواء الخاص بفيروس كورونا تم توزيعها على مستشفيات العزل
ولفت إلى أن التجارب السريرية الخاصة بالدواء بدأت، وخلال أسابيع قليلة ستظهر نتائج التجارب، متابعا: "هنطمن الناس أن احنا قربنا نعدي تلك الجائحة".
وكان تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي بأرض المعارض التي تحتوي على مستشفيات ميدانية وقاعات عزل.
رافق الرئيس في جولته داخل مجمع المستشفيات الميدانية، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، ووزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، ولفيف من القيادات.
واستمع الرئيس السيسي إلى شرح تفصيلي عن مكونات مجمع المستشفيات من اللواء طبيب خالد الخولي قائد مجمع مستشفيات القوات المسلحة للعزل، حيث أوضح الخولي أنه "تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة دعم إمكانيات الدولة لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد، جرى إنشاء مجمع القوات المسلحة للعزل الصحي بطاقة إجمالية 4 آلاف سرير، موزعة على 4 قاعات للعزل بطاقة 750 سريرا للقاعة الواحدة، بالإضافة إلى 5 مستشفيات منها 3 مستشفيات ميدانية ومستشفيان للعزل بطاقة 1000 سرير إقامة، منها 40 سريرا للرعاية المركزة مزودة بـ24 جهاز تنفس صناعي".
وأشار إلى أن المستشفيات مدعمة بثلاث غرف عمليات وثلاث وحدات أشعة وثلاث معامل تحاليل طبية، مضيفا أن إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة بالتعاون مع هيئة الإمداد والتموين والهيئة الهندسية والشركة العربية العالمية للبصريات، قامت بتنفيذ وتجهيز المستشفى الميداني بالإضافة لمستشفيين للعزل، في مدة لم تتجاوز 15 يوما، بخبرات وإمكانيات مصرية 100%.
ولفت قائد مجمع مستشفيات القوات المسلحة للعزل إلى أن المستشفيات الميدانية مكونة من 17 "خيمة" جرى تصنيعها من قماش معالج كميائيا بأحدث التقنيات العلمية المقاومة لنمو البكتيريا والفطريات، كما أنها مقاومة للحرائق وعازلة لتسرب المياه، موضحا أن جميع "الخيم" من الداخل مكيفة بنظام الضغط السلبي ومزودة بفلاتر لتنقية الهواء.
وأضاف أن الطاقة الإجمالية للأسرة 200 سرير إقامة، منها 11 سرير عناية مركزة ومزودة بغرفة عمليات بطاقة 16 عملية في اليوم، ما بين عمليات متوسطة وعمليات لإنقاذ الحياة، ومدعمة بوحدة أشعة ومعمل تحاليل طبية وصيدلية، كما أنها مجهزة إداريا على أعلى مستوى ما يمكنها من الدفع بها في المناطق المنعزلة معتمدة على إمكاناتها الذاتية إذا لم تتوفر البنية التحتية، إضافة إلى سكن خاص للأطباء والإداريين.
وأشار إلى أن منطقة المجمع بالكامل مؤمنة بـ50 عربة إسعاف وطائرتي إخلاء جوي وعناصر التطهير الكميائي 22 عربة و18 "تروسيكل تطهير"، إداريا مؤمنة بـ 250 أتوبيس نقل أفراد ومنطقة إعداد الوجبات الغذائي لجميع المرضى والأطقم الطبية والإدارية.
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