رسميا.. لجنة مكافحة كورونا تعلن توافر علاج الفيروس بالمستشفيات (فيديو)

قال حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن اليوم نحتفل بافتتاح مستشفى ميداني بسعة 4000 سرير، معقبا: "الافتتاح دا يخرس أي حد يقول ماليش مكان للعلاج".





وأوضح "حسني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، مساء الأحد: "أننا لن نحتاج هذا العدد من الأسرة ولكن في حالة احتياج مريض لمكان لتلقي العلاج، بالفعل أصبح المكان موجود ومتوفر".





ونوه رئيس اللجنة العلمية لـ مكافحة كورونا إلى أن مصر أصبحت الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تقوم بإنتاج الأدوية الخاصة بـ "كورونا"، معقبا: لو كنا محتاجين للدواء الأمريكي أصبح يتم إنتاجه في مصر، وإذا احتجنا إلى الدواء الروسي فهو أيضا أصبح ينتج داخل مصر.





وأشار إلى أن دواء فيروس كورونا أصبح متوافرا، معقبا: "احذروا الأدوية الخاصة بفيروس كورونا مازالت تحت طاولة التجارب بالسريرية سواء في مصر أو خارجها".





وأكد رئيس اللجنة العلمية لـ مكافحة كورونا "أن الدواء الخاص بفيروس كورونا يجب أن يمر بمراحل التجارب السريرية حتى يثبت فاعليتة ومدى أمانه على المواطنين"، لافتا إلى أن الدواء الخاص بفيروس كورونا تم توزيعها على مستشفيات العزل





ولفت إلى أن التجارب السريرية الخاصة بالدواء بدأت، وخلال أسابيع قليلة ستظهر نتائج التجارب، متابعا: "هنطمن الناس أن احنا قربنا نعدي تلك الجائحة".











