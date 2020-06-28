حلا شيحة تسترجع الذكريات بصورة مع أبنائها

الأحد 28/يونيو/2020 - 09:27 م
حلا شيحا
حلا شيحا
مي مرسي
شاركت الفنانة حلا شيحة صورة قديمة تجمعها بأبنائها، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت حلا شيحة أثنا ءتواجدها في كندا، ومحاط بها أبنائها، ولاقت الصورة إعجاب الجمهور وتفاعلو من خلال خاصية التعليقات ومن أبرزها "ماشاء الله"،"قمرات وقمر"،"الله يحفظهم لك"،"اللهم بارك تجننو".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة حلا شيحة مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "خيانة عهد"، بجانب الفنانة يسرا وحقق المسلسل نجاحا كبيرا

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حلا شيحة الفجر أخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. رحيل الإعلامي عمرو الليثي عن قناة "النهار"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

منذ يوم

22 مليون جنيه تفصل الزمالك عن حسم صفقة الموسم

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. موعد استئناف الدوري المصري

منذ 33 دقيقة

تركي آل الشيخ: قررت التوقف عن الكتابة في "فيسبوك"

منذ حوالي 3 ساعات

فاروق جعفر لـ"الفجر الرياضي": يجب على جميع الأندية الخضوع لقرار الدولة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

الصحة تزف بشرى عن أول دواء مصنع محليا لعلاج كورونا بمصر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. خلاف بين ساسي والزمالك بسبب تجديد عقده

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل .. أول تعليق من وزير المالية عن طلب مصر الاقتراض من الإمارات

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. زلزال يضرب محافظتي القاهرة والجيزة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

منذ حوالي 4 ساعات

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

منذ حوالي 6 ساعات

صفعة جديدة.. نجم برشلونة لن يشارك مع الفريق في دوري أبطال أوروبا

منذ 43 دقيقة

موضوعات متعلقة

شاهد.. حلا شيحا برفقة أبنائها في أحدث جلسة تصوير (صور)

حلا شيحة تشعل "إنستجرام" بصورتها مع ابنتها

هنادي مهنا تنتقم من حلا شيحة بسبب خالد أنور

حلا شيحة في كواليس "خيانة عهد": "نمت من كتر التعب"

هكذا يقضي أحمد رزق الإجازة الصيفية

حلا شيحة: "أخيرًا تقبلنا التغيير"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:03 م

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

05:41 م

عاجل.. زلزال يضرب محافظتي القاهرة والجيزة

08:06 م

تركي آل الشيخ: قررت التوقف عن الكتابة في "فيسبوك"

06:44 م

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

03:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن