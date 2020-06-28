حلا شيحة تسترجع الذكريات بصورة مع أبنائها

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شاركت الفنانة حلا شيحة صورة قديمة تجمعها بأبنائها، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت حلا شيحة أثنا ءتواجدها في كندا، ومحاط بها أبنائها، ولاقت الصورة إعجاب الجمهور وتفاعلو من خلال خاصية التعليقات ومن أبرزها "ماشاء الله"،"قمرات وقمر"،"الله يحفظهم لك"،"اللهم بارك تجننو".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة حلا شيحة مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "خيانة عهد"، بجانب الفنانة يسرا وحقق المسلسل نجاحا كبيرا