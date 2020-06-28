المسماري: الجيش عزز انتشاره لحماية المنشآت النفطية الليبية

الأحد 28/يونيو/2020 - 08:57 م
المتحدث باسم الجيش الليبي - اللواء المسماري
المتحدث باسم الجيش الليبي - اللواء المسماري
وكالات

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم الأحد، إن "القوات المسلحة عززت انتشارها؛ سعياً لحماية المنشآت النفطية الليبية"، موضحاً أن المليشيات تحاول تنفيذ مخطط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والهجوم على مدينة سرت للوصول إلى منطقة الهلال النفطي، وأنها من فتحت الطريق لتدخل تركيا العسكري المباشر.

وأضاف المسماري: أن "الجيش الليبي يعمل وفقا للمبادرة المصرية وقد تصدى لعدة هجمات للمليشيات"، مؤكداً على أن "الشعب الليبيي يخوض معركة مصيرية ضد الإرهاب والغزو التركي، وأن الشعب قدم لذلك عدداً من التضحيات"، مشدداً على أن "أردوغان لا يريد من ليبيا سوى مصالحه، ما يدفع انقرة لتحدى إرادة الشعب الليبي والمجتمع الدولي".

وفي يوم 6 يونيو الجاري، طرحت جمهورية مصر العربية مبادرة تضمن العودة للحلول السلمية في ليبيا، ولاقت تأييدا دوليا وعربيا واسعا.

وتضمنت المبادرة المصرية التي أطلق عليها "إعلان القاهرة" التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والعمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد آلية وطنية ليبية ليبية ملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة.

ورغم التزام الجيش الليبي بتعهداته الدولية وقرار وقف إطلاق النار المنبثق عن إعلان القاهرة، إلا أن المليشيات الموالية لتركيا والمرتزقة السوريين لا يزالون يحشدون قواتهم للهجوم على تمركزات الجيش الليبي شرقي مصراتة لمهاجمة مدينتي سرت والجفرة التي أعلنهما الرئيس المصري خدا أحمر للتهدئة العسكرية في ليبيا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليبيا المنشآت النفطية الليبية المسماري الليبي الجيش الليبي

أخبار تهمك

عاجل.. زلزال يضرب محافظتي القاهرة والجيزة

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل .. أول تعليق من وزير المالية عن طلب مصر الاقتراض من الإمارات

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ يوم

الصحة تزف بشرى عن أول دواء مصنع محليا لعلاج كورونا بمصر

منذ حوالي 12 ساعة

22 مليون جنيه تفصل الزمالك عن حسم صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رحيل الإعلامي عمرو الليثي عن قناة "النهار"

منذ حوالي 5 ساعات

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

منذ يوم

تركي آل الشيخ: قررت التوقف عن الكتابة في "فيسبوك"

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

منذ حوالي 4 ساعات

الحكومة توضح سبب استبدال إجازة 30 يونيو بالخميس بدلا من الثلاثاء

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. خلاف بين ساسي والزمالك بسبب تجديد عقده

منذ أقل من ساعتين

فاروق جعفر لـ"الفجر الرياضي": يجب على جميع الأندية الخضوع لقرار الدولة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

صفعة جديدة.. نجم برشلونة لن يشارك مع الفريق في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

الجيش الليبي: تركيا أرسلت آلاف الإرهابيين إلى سوريا

"المسماري": تركيا خرجت عن الإجماع الدولي فيما يتعلق بالأزمة الليبية

الجيش الليبي: أوقعنا خسائر كبيرة في صفوف مرتزقة "أردوغان"

"المسماري": السراج جعل الأزمة الليبية رهينة للصراعات الدولية

الجيش الليبي يتصدى لمحاولات الميليشيات الهجوم على سرت

ليبيا.. سلاح الجو يستهدف تمركزات المليشيات غرب سرت

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:03 م

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

05:41 م

عاجل.. زلزال يضرب محافظتي القاهرة والجيزة

08:06 م

تركي آل الشيخ: قررت التوقف عن الكتابة في "فيسبوك"

06:44 م

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

03:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن