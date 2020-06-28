"المصريين": بناء الإنسان على رأس أولويات السيسي

أكد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن بناء الإنسان المصري على رأس أولويات الرئيس السيسي منذ توليه سدة الحكم في البلاد، موضحًا أن ذلك الأمر يتأكد يومًا تلو الأخر في الاهتمام بتطوير العشوائيات وتوفير المسكن الأمن للمواطنين البسطاء ومحدودي الدخل والذين يحتاجون إلى رعاية من الدولة.





وقال "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم الأحد، إن الرئيس السيسي لم يألو جهًدا في تطوير العشوائيات منذ توليه حكم البلاد، مشيرًا إلى أن مشروع "بشاير الخير" نموذج حي يتم تنفيذه في جميع أرجاء مصر بهدف تنظيم المدن القديمة وإعادة تخطيطها لإعادة بناء مصر من جديد، موضحًا أن ذلك المشروع يُعد نقلة نوعية في تطوير العشوائيات.





وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن حرص الرئيس السيسي على تنفيذ المشروعات القومية والعملاقة خلال الفترة الحالية العصيبة من عمر البلاد يُعطي رسالة طمأنة بأن الدولة المصرية قوية وتعمل في جميع الاتجاهات وأنها ماضية في تحقيق الإنجازات على كافة الأصعدة، مشيرًا إلى أن رسالة السيسي للمستثمرين ودعوتهم للتقدم للعمل يؤكد على اتجاه الدولة للاستمرار نحو عجلة الاستثمار.





وأوضح أن الرئيس السيسي يولي أهمية قصوى وبالغة لعملية بناء الإنسان وتنمية الشخصية المصرية وتطويرها معرفيا والاستثمار فيها، فضلًا عن بناء المشروعات التنموية الكبرى، علاوة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي وجهت بدورها ضربة قوية لظاهرة الهجرة غير الشرعية والتي قضت عليها نهائيًا.





وأشار إلى أن الرئيس السيسي منذ توليه حكم البلاد وهو يستهدف تحقيق هدفه المنشود والمتمثل في بناء مجمعات حضارية على أنقاض مناطق خطرة غير آدمية، ويبذل قصارى جهده ولا يألوا جهدًا من أجل بناء مناطق يستحقها سكان هذه المناطق من أبناء الشعب المصري، موضحًا أن تطوير العشوائيات في مصر نموذج يُحتذى به أمام العالم وتلك المشروعات تستهدف تنمية الإنسان وانخراطه في المجتمع؛ وليس فقط نقل المواطن من سكن قديم إلى سكن جديد كما يعتقد البعض.





ولفت إلى أنه بفضل توجيهات وتعليمات الرئيس السيسي أصبح حلم القضاء على العشوائيات وتطويرها أمرًا واقعيًا، والرئيس هدفه الحفاظ على حياة المصريين وتوفير حياة آدمية وآمنة تليق بأبناء الشعب المصري الذي تحمل الكثير وصبر على المآسي طوال عقود سابقة من الإهمال والتهميش، موضحًا أن النمو السكاني يلتهم موارد التنمية ولذلك تسعى الدولة جاهدة وبكل ما أوتيت من قوة إلى توفير المسكن الآمن من خلال خطوات الإصلاح الاقتصادي.





وأكد أن الدولة بذلت جهودا جبارة ومضنية في القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية مستندة في ذلك إلى خطط مدروسة وأسس علمية، تتمثل في الإسراع في جهود التنمية وخلق فرص العمل الكثيفة من خلال المشروعات المتعددة التي توفر مقومات العيش الكريم، موضحًا أن الدولة حريصة على الاستمرار في هذا النجاح.



